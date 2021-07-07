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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصادر بالجيزة تكشف موعد إعلان تنسيق القبول بالمدارس الثانوية

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالجيزة

أكد مصدر مسؤول في محافظة الجيزة، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة سيعلن اليوم نتيجة تنسيق القبول بالمدارس الثانوية والدبلومات الفنية في مدارس الجيزة.

وأوضح المصدر أن سبب تأخر محافظة الجيزة في اعلان نتيجة تنسيق القبول بالمدارس الثانوية نتيجة توزيع الكثافات عل  مستوى مدارس المحافظة بما يراعي التوزيع المناسب للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في المحافظة.


وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد عقد لقاء موسعًا للوقوف على الإستعدادات والتجهيزات النهائية والإجراءات الإحترازية والوقائية الجاري تنفيذها لإستقبال إمتحانات الثانوية العامة حيث أعدت المحافظة عدداً من الإجراءات الإستثنائية هذا العام بما يضمن سلامة الطلاب.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تجهيز 165 لجنة أساسية للعام الحالي يؤدى بها 73 الفا و 923 طالبا وطالبة الإمتحانات هذا العام حيث تضم كل لجنة 14 طالبا فقط عدا لجان حى الهرم تصل إلى 18 طالبا نظراً للإجراءات الخاصه بالإتصال بشبكة الإنترنت مؤكدًا توفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية والإحترازية بين الطلاب، وتوفير كبائن تعقيم أمام مقار لجان الثانوية العامة على مستوي المحافظة وتوفير مطهرات وكواشف حرارية داخل اللجان .

وأوضح أنه سيتم متابعة سيرعملية الامتحانات يوميًا لتلاشي أي معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

وخلال الإجتماع وجه المحافظ بإعداد تقرير نهائي للوقوف على مدي جاهزية اللجان لإستقبال الإمتحانات وأي معوقات لحلها على الفور، كما كلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتطهير وتعقيم ورفع كفاءة محيط لجان ومقار الإمتحانات من الخارج والداخل وذلك بصفة يومية والعمل على إزالة أي مظاهر للإهمال من خلال رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين ورفع أي إشغالات بمحيط اللجان وعدم السماح بوجود مواقف الميكروباص العشوائية امام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

وناشد محافظ الجيزة أولياء أمور الطلاب بعدم التواجد خارج اللجان وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الواجب مراعاتها حرصًا على سلامتهم وللحد من أي تجمعات كما أكد ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات والتأكد من توفير مراوح باللجان والإضاءة والتهوية المناسبة وتوفير زجاجة مياه لكل طالب والتأكد من صلاحية جميع المرافق بالمدارس ورفع كفاءة التي بحاجة إلى أعمال صيانة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وشركات المرافق.

كما وجه بضرورة توفير الرعاية الصحية والإطمئنان على الحالة الصحية للطلبة والتأكد من عدم وجود أية معوقات قد تواجههم مع التصدي بكل حزم لمنع كافة الممارسات والمحاولات السلبية التي تتم في بعض الأحيان بهدف الغش أو الخروج عن القانون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية .

كما وجه المحافظ ممثل شركة الاتصالات بإجراء فحص كامل لكابلات الفايبر الخاصه بالمدارس التى سيقام بها الامتحانات للتأكد من كفاءتها وعدم وجود أى إنقطاعات بها بالإضافة إلى توفير فرق طوارئ لسرعة التعامل مع أى معوقات . 
 

التربية والتعليم التنسيق محافظ الجيزة مديرية التربية والتعليم تنسيق الثانوية العامة

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