أحمد عامر: جميع المشروعات المعلقة انتهى تنفيذها في عهد السيسي

قال أحمد عامر، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن المشروعات المعلقة في جميع المجالات والقطاعات انتهى تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى تحويل محافظة الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح فى العالم من خلال ترميم طريق الكباش الذي يعد أطول المشروعات التى تم تنفيذها فى الترميم.



وأضاف "عامر"، في حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن رئيس مجلس الوزراء أكد أن مصر ليست لديها مشكلة فى ميزانية المشروع، ولكن من المهم الانتهاء من ترميمه، موضحا أن الأقصر بها ثلث آثار العالم، وبالتالى تعد منطقة فى غاية الأهمية.



وتابع أن منطقة طريق الكباش مهمة للغاية للسياحة المصرية؛ لأنها تحتوي على 1200 تمثال من الكباش.

وفي سياق آخر، قال صلاح الماسخ مدير معابد الكرنك، تعليقا على زيارة رئيس الوزراء للأقصر وتفقده لـ طريق الكباش، إن رئيس الوزراء زار معابد الكرنك لتفقد أعمال مشروع ترميم تماثيل كباش الكرنك وطريق الكباش .

وأضاف صلاح الماسخ، في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" يتم ترميم 48 تمثال كباش والتمثال الواحد يزن حوالي 5 طن وتم افتتاح المرحلة الاولى والانتهاء من ترميم 29 تمثال في الصف الجنوبي وجاري العمل في الصف الشمالي بترميم 19 تمثال كباش ".

وتابع صلاح الماسخ: "سيتم افتتاح مشروع مباش معبد الكرنك في أول أكتوبر المقبل ، ورئيس الوزراء زار صالة الأعمدة الكبرى، كما زار مشروع ترميم تمثال تحتمس الثاني".

تفقد رئيس الوزراء لـ معابد الكرنك

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم يرافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتفقد أعمال مشروع ترميم طريق الكباش بالأقصر، وكذا الأعمال الجارية بمعبدي الكرنك والأقصر، استعدادا لاحتفالية الافتتاح.

جاء ذلك في إطار متابعة رئيس الوزراء ما يتم تنفيذه من مشروعات ترميم وإعادة إحياء المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية على مستوى الجمهورية.

رافق رئيس الوزراء في جولة تفقده لمشروع ترميم طريق الكباش، المستشار مصطفى ألهم ، محافظ الأقصر، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.



واستهل رئيس الوزراء جولته فى طريق الكباش، ومعبد الكرنك بتجديد التأكيد على استمرار جهود كافة الأجهزة المعنية فى إعادة ترميم وإحياء المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية، حفاظاً على ما تمتلكه مصر من كنوز وآثار، تحكى تاريخها العريق عبر مختلف العصور والحضارات، مشيراً إلى أن مشروع كشف وتجهيز مسار طريق الكباش بالأقصر يُعد من أهم المشروعات الأثرية التي تقوم الدولة بتنفيذها حالياً، حيث يستهدف تحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم من خلال ربط معبد الكرنك ومعبد الأقصر ومعبد موت واطلال طبية القديمة الجاري الكشف عنها في منطقة نجع ابو عصبة مع طريق المواكب الكبرى.

وخلال الجولة بمعبد الكرنك وتفقده لقاعة الأعمدة الكبرى بالمعبد وما يجرى بها من ترميم وإعادة إحياء لها وصولاً لما كانت عليه من هيئة توضح الرسومات والألوان الزاهية لهذه الأعمدة، حرص رئيس الوزراء على التقاط صورة تذكارية مع عدد من السائحين المتجولين بالمعبد، وفى إطار العمل على سرعة الانتهاء من أعمال الترميم والتطوير داخل المعبد، وجه بزيادة أعداد العاملين القائمين بتلك الأعمال، ورصد أى ميزانية مطلوبة من أجل سرعة الانتهاء من هذه العملية، حتي تظهر الألوان على صورتها الأولية، التى تعكس ما كان عليه المصريون القدماء من تقدم وحضارة.



