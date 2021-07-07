د. نهلة الحوراني تكتب: القرب من النساء حضارة

تفاجأ العالم بعد نجاح جو بايدن في الوصول لكرسي الرئاسة الأمريكي بردود أفعال وصفها البعض بالعنصرية تجاه زوجته. حدث ذلك حين اقترح جوزيف أبستين، كاتب عمود الرأي الأمريكي بصحيفة وول ستريت جورنال، أن تتوقف جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن استخدام لقب "دكتوره" في صفحتها على موقع تويتر. نادى أبستين قرينة بايدن "بصغيرتي"، ومقارنا بين درجة الدكتوراه في التربية التي تحملها جيل والدرجات العلمية الشرفية أو الفخرية التي تمنحها الجامعات لنجوم المجتمع. لكن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي رأوا أن المقال يعكس اتجاهات التحيز الجنسي التي تواجهها المرأة في الحقل الأكاديمي.

قارن الكثيرين بين النهضة الثقافية والحضارية التي تتمتع بعا الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي وبين تلك النظرة الدونية للمرأة أكاديميًا. حتى أن الكاتب قال أن جيل بايدن عليها أن تحذف لقب دكتور من حسابها لأن الإنسان لا يمكنه أن يضع هذا اللقب قبل اسمه إلا إذا ساعد على ولادة طفل. بل ودعاها بـ "صغيرتي" . حصلت بايدن على درجة الدكتوراه في التربية من جامعة ديلاوير عام 2007م، إذ ركزت أطروحتها على أفضل طرق الحفاظ على استمرار حضور الطلاب في مدارس المجتمع.

ذكرتني تلك الحادثة بمقولة فرنسية معروفة "إذا أردت أن تعرف قومًا فانظر إلى نسائهم". هم يريدون بهذا القول أن النساء مرآة لحضارة لكل أمة وأنماط حياتها. وهو ترجمة للحديث الشريف الذي سبق هذه المقولة بمئات السنوات "إنما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم". فالأمة التي تجد فيها النساء مكرمات هي أمة كريمة والعكس صحيح.

أرى ببساطة أن القرب من النساء حضارة. وهي جملة أكررها كثيرًا فيما أكتب حتى صارت مبدأ أعتنقه. فأنا أعتقد اعتقادًا قاطعًا أن التواجد مع النساء هو اختبار حضارة. يستطيع المتحضرون أن يتعاملوا مع النساء بما لا يجرح المجتمع في أخلاقه ولا عاداته ولا حرياته. لا أدل على ذلك من وثائق الزواج التي حملتها لنا الآثار الفرعونية، إذ تجد حقوق المرأة مدونة بشكل يمنحها حياة جميلة، ولا شك أن الفراعنة ملكوا أسباب الحضارة التي جعلتهم يتعاملون مع المرأة بالأخذ بأسبابها. وخرجت النساء مع الرجال في الغزوات الإسلامية برقي الحضارة الإسلامية. ومازالت تتمتع المرأة بحقوق حضارية موروثة في مصر تتميز عن غيرها من جيرانها في كثير من المواقف والمناسبات بنكهة مصرية خاصة. يكفي أن الصداق القيرواني، والذي طبقته امرأة من القيروان "أروى القيروانية"،طبق في مصر في بداياته. وهو طريقة لإتمام الزواج سُميت بالصداق القيروانى، تختلف هذه الطريقة عما سواها بأن العقد يتضمن الشروط التى يتفق عليها الزوجان لإتمام عقد الزواج، ويتضمن ضمنها جملة هى "طاع الزوج المذكور لزوجه المذكورة بالجعل التحريمى على عادة نساء القيروان" وقد سمى هذا الشرط بـ"الجعل التحريمى" ومعناه أن مخالفة هذا الشرط ينتج عنه بطلان الزواج وتحريم العلاقة الزوجية. وتغيرت صياغة هذا النص.

إن القرب من النساء يستدعي أن تتحضر. يستدعي أن تظهر تحكمك في كثير من تصرفاتك وتظهر إنسانيتك القادرة على حماية نفسك ومجتمعك. تظهر احترامك للإنسانية في شكل أضعف جسدًا ولا مانع بأن يكون أذكى عقلًا. بل ويظهر ذكاءك. تحكي الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي عن شعورها بالحرج الشديد من مصاحبة أحد نجوم هوليوود لها طوال حفل استقبال المهرجان، لأنه كان يفضح بطوله الفارع قصر قامتها، فتقدمت منه بتهذيب، وأخبرته أنه يجرح قامتها القصيرة بقربه منها، فابتسم وقال : "ألا تمنحيني الفرصة لأنحني للجمال؟!"

حين نقدم دروس الإيتيكت والبروتوكول نعلم جيدًا أن التعامل مع النساء يجب أن يظهر أرقى صور المجتمعات، وأنك كلما كنت راقيًا مع المرأة كنت تعكس قوة الطبقة التي تنتمي إليها أيًا كانت تلك الطبقة. إذ تمثل تلك القوة تماسك الطبقة وتمتعها بمباديء قوية يصعب اختراقها. حقًا إن القرب من النساء حضارة. فاجعلونا نتمتع بها طوال وقت اقترابنا منكم واقترابكم منا.

