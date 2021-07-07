خلال يوم.. إصابات كورونا في دولة عربية تقترب من الـ 10 آلاف

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 17413 حالة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة العراقية فقد أشارت إلى أنه تم تسجيل 8777 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1397100 إصابة.

ولفتت وزارة الصحة العراقية إلى شفاء 5522 شخصاً، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 1282764 حالة.

وبينت الوزارة العراقية أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 51 ألف فحص مختبري لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 12390580.

وأوضحت أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 980247 شخصاً.



وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية في وقت سابق عن وجود مؤشرات تدل على دخول السلالة الهندية المتحورة لفيروس كورونا المعروفة باسم (دلتا) إلى العراق .



وقال مدير عام صحة الكرخ، جاسب الحجامي - في تصريح نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "السلالة الهندية المتحورة (دلتا) تعد من أخطر السلالات، وقد أثبتت عدة عوامل وجودها في العراق منها: زيادة الإصابات بين فئة الشباب وارتفاع أعداد المتواجدين بالعناية المركزة، حيث زادت من 300 إلى أكثر من 500 حالة إصابة من الشديدة والحرجة في عموم البلاد ".

وأضاف أن "الإصابات كانت بحسب المسحات أقل من 10 %، وأصبحت حالياً بحسب الموقف الوبائي الأخير أكثر من 12 %، وهذه الزيادة السريعة بالإصابات تدل على دخول السلالة الهندية".



وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت - في وقت سابق - أن متحور "دلتا" موجود في 92 دولة حول العالم، مشيرة إلى أنها يهدد بموجة كورونا جديدة رغم تراجع معدل الإصابات عالميا.