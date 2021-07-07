عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال يوم.. إصابات كورونا في دولة عربية تقترب من الـ 10 آلاف

اصابات كورونا
اصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 17413 حالة.

 

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة  العراقية فقد أشارت  إلى أنه تم تسجيل 8777 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1397100 إصابة.

 

ولفتت وزارة الصحة العراقية  إلى شفاء 5522 شخصاً، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 1282764 حالة.

txt

مثل العراق.. الصين تعلق على اتهامات واشنطن بالتسبب في كورونا

txt

العراق: تزايد نسبة المقبلين على تطعيم كورونا

 

وبينت الوزارة العراقية  أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 51 ألف فحص مختبري لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد  الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 12390580.

 

وأوضحت أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 980247 شخصاً.


وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية في وقت سابق  عن وجود مؤشرات تدل على دخول السلالة الهندية المتحورة لفيروس كورونا المعروفة باسم (دلتا) إلى العراق .


وقال مدير عام صحة الكرخ، جاسب الحجامي - في تصريح نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "السلالة الهندية المتحورة (دلتا) تعد من أخطر السلالات، وقد أثبتت عدة عوامل وجودها في العراق منها: زيادة الإصابات بين فئة الشباب وارتفاع أعداد المتواجدين بالعناية المركزة، حيث زادت من 300 إلى أكثر من 500 حالة إصابة من الشديدة والحرجة في عموم البلاد ".

 

وأضاف أن "الإصابات كانت بحسب المسحات أقل من 10 %، وأصبحت حالياً بحسب الموقف الوبائي الأخير أكثر من 12 %، وهذه الزيادة السريعة بالإصابات تدل على دخول السلالة الهندية".


وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت - في وقت سابق - أن متحور "دلتا" موجود في 92 دولة حول العالم، مشيرة إلى أنها يهدد بموجة كورونا جديدة رغم تراجع معدل الإصابات عالميا. 

وزارة الصحة العراقية فيروس كورونا اصابات كورونا وفيات كورونا كورونا العراق

موضوعات متعلقة

تفاصيل الهجوم بالصواريخ على قاعدة عين الأسد في العراق

القوات الأمريكية في العراق ترد بقذائف صاروخية على قصف قاعدة عين الأسد

ترشيحاتنا

تقدم كبير.. الأمم المتحدة تشيد بدور مصر في ملف المساواة بين الجنسين

دراسة : الأسماك أصبحت مدمنة بسبب إلقاء الأدوية في المراحيض

طريقة سهلة لشحن جواهر فري فاير FREE FIRE

باقة 600 ألف جنيه.. 5 سيارات سيدان في مصر موديلات 2021 | صور

سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 7 -7-2021

الولايات المتحدة تندم على الانسحاب السريع من أفغانستان.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحيل الخطيب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن المصريين داخل لجان الكاف

مفاجأة .. أشرف بن شرقي يعود لـ الوداد المغربي

مقصلة القطبين.. بالأسماء 11 نجما على رادار الرحيل من الأهلي والزمالك

بعد قنبلة شوبير .. 7 مناصب مصرية مهمة تحت التهديد في الكاف

برلمانى يطالب بتفويض السيسي شعبيا لاتخاذ ما يلزم في قضية سد النهضة

بالملابس الداخلية والعارية في التيك توك ..موكا حجازي على خطى مودة وسما

نائب الزمالك يكشف حقيقة منصب حسن شحاته الجديد في النادي

تأكيدا لـ انفراد صدى البلد .. زوج منة عرفة : عندي٣ أطفال وكل حاجة قسمة ونصيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة ..6 وصفات شهية ومختلفة أبرزها بالموتزاريلا

4 سنوات على ملحمة البرث| منسي والكتيبة 103 ومعركة جنود الله على الأرض.. القصة الكاملة

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على كوبونات عيد الأضحى وأسعار اللحوم وأماكن توزيعها

فيديوجراف|على خطى حنين حسام .. موكا حجازي بملابس مثيرة على تيك توك

فيديو جراف| الصين تطلق قمرًا صناعيًا فريدًا من نوعه

مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية .. شروط التقديم وموعد ومميزات الدراسة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. نهلة الحوراني تكتب : القرب من النساء حضارة

أحمد سلام يكتب: أولاد الشيخ زايد وأحفاده !

عادل مبروك يكتب: صديق السوء

سهله المدني تكتب:حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «3»

عمر عاقيل يكتب: أهمية البناء القاعدي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ