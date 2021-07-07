بعد أحمد زكى.. متعلقات حسن كامى النادرة للبيع عبر فيسبوك "القصة كاملة"

تدوال رواد موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك صور لمتعلقات خاصة بالفنان الراحل حسن كامى ، يتم الأعلان عن بيعها عبر الموقع الشهير .

وأعلن أحد الاشخاص عن توافر عدد كبير من متعلقات الفنان الراحل حسن كامى لديه ، مؤكداً اه تم بيع جواز السفر الخاص به ، وهناك بعض الجوائز والصور النادرة للفنان الراحل حسن كامى ، بالإضافة الى بعض النتعلقات الشخصية به وبزوجته الراحلة مازالت متوفرة من يرغب فى شرائها .

صورة من المنشور الذى اثار الجدل



وكانت أسرة الفنان حسن كامى قد إعانت بعد وفاتها عن لجوئها للقضاء ، بسبب قيام محاميه الخاص بالكشف عن اوراق تفيد بشراءه كل ممتلكات الفنان الراحل حسن كامى ، الا ان الاسرة طعنت فى تلك الاوراق .

ليست هذة الواقعة الوحيدة التى يتم فيها بيع متعلقات شخصية ونادرة للفنانين،فبعد واقعة حسن كامى ، قد تم الإعلان عن بيع شقة الفنان أحمد زكى الى أحدى الاشخاص ، بكل ما فيها من متعلقات .

والمعروف عن الفنان الراحل حسن كامى هو حبه للاحتفاظ بالاشياء التاريخية المسموح بتداولها والمخطوطات النادرة ، حيث كان يمتلك مكتبة فى وسط القاهرة لبيع هذة الاشياء .

احزان حسن كامى:

وكان قد عاش الفنان حسن كامي حياة مليئة بالدراما والألم، إذ توفي ابنه الوحيد «شريف» في حادث مروع على طريق المنصورية بالقرب من فيلا الأسرة، وبعد سنوات قليلة توفيت زوجته «نجوى كامي» عام 2012، ومنذ ذلك الحين عاش الفنان الراحل بين الذكريات حتى توفي في ديسمبر2018 وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة.

ولد حسن كامي في الثاني من نوفمبر عام 1936، وعمل في مجال السياحة والطيران، فعمل بدايةً موظف حجوزات في إحدى الشركات السياحية، ثم ترّقى مديرًا لمحطة طيران في مطار القاهرة.

كان لتأميم ثروة أسرته أثر كبير في نجاحه الفني، إذ أصر على النجاح رغم «صوته الضعيف» حينها، وخضع للكثير من التدريبات حتى تمكن من الغناء في الأوبرا لأول مرة حتى وصل إلى العالمية، وشارك في العديد من الأفلام السينمائية، منها: كشف المستور، وسمع هس، ويا مهلبية يا، وزكي شان، وناصر 56، ودموع صاحبة الجلالة، والحب والرعب، وكونشرتو في درب السعادة.

شارك حسن كامى في العديد من المسلسلات منها: أنا وأنت وبابا في المشمش، وبوابة الحلواني، ورأفت الهجان، والخواجة عبد القادر، والعراف، والبنات وقشتمر، والمصراوية، وناس وناس، والملك فاروق، ودمي ودموعي وابتسامتي.

