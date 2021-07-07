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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية تدعو مجموعة العشرين لضمان التوزيع المنصف للقاح كورونا

الصحة العالمية
الصحة العالمية

دعا المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، وزراء مالية مجموعة العشرين وحكام البنوك المركزية بها والذين سيجتمعون نهاية الأسبوع الجاري، إلى اتخاذ القرارات اللازمة للتمويل لضمان توزيع منصف للقاحات مضادة لفيروس (كوفيد-19) المستجد، وذلك تحقيقًا للهدف الذي أعلنت عنه منظمة الصحة بتلقيح 10% من سكان كل بلد بنهاية شهر سبتمبر المقبل و40% بنهاية العام الجاري. 

 

وأوضح المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية أن تلك هي الطريقة المثلى لوضع حد لهذه المرحلة الحادة من جائحة "كورونا" وإبطاء المتحورات وتحريك التعافي الاقتصادي.


وقال تادروس ادهانوم - خلال مؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء - : "إن العالم وصل إلى نقطة حساسة بشأن وباء (كوفيد - 19) المستجد، خاصة بعد تجاوز عدد الوفيات 4 ملايين شخص، بينما تعاني معظم بلدان العالم من نقص اللقاحات والتوزيع غير المنصف لها، في حين أن البلدان التي سجلت تغطية عالية لمواطنيها بالتطعيم، تخطط الآن لتلقيح مواطنيها بجرعات تعزيزية في الأشهر المقبلة".

 

وأضاف المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية: “إن منظمة الصحة قامت بتحليل دراسة، صدرت عن الجمعية الطبية الأمريكية وأوصت باستخدام الأدوية التي تثبط من تأثيرات مضادات الانترلوكين 6 في المرضى الذين يعانون من أعراض حادة للإصابة بفيروس كورونا، وذلك جنبًا إلى جنب مع الكورتيكوستيرويدات”.

 

وتابع المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية: "وهذا العلاج جيد للغاية، خاصة أن التجارب أجريت على قرابة 11 ألف شخص، ولكن المشكلة تتمثل في عدم توافره في معظم دول العالم، كما هذا النوع من العلاج يقلل من الوفيات بحوالي 16 شخصًا، لكل 100 مريض يعانون من أعراض حادة لفيروس كوفيد -19 المستجد، كما أنه يخفف من حاجة مثل هؤلاء المرضى للأكسجين".

الصحة العالمية كورونا كوفيد-19 الدكتور تادروس ادهانوم مجموعة العشرين

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