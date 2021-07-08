برلماني: أعلى تعويض من إيفر جيفن دليل على أن الإرادة المصرية لا تعرف المستحيل

قال النائب، عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن احتفال هيئة قناة السويس بمغادرة السفينة البنمية، بعد حصولها على أعلى تعويض حادث بحري، رسالة واضحة لدول العالم أجمع ، بأن مصر دولة قوية ، ولم ولن تتنازل عن حقوقها أبدا.

وأشار" يحيي" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن نجاح مصر، وهيئة قناة السويس فى تعويم السفينة والتى لم تستغرق سولا 6 أيام فقط ، و بأيدي مصرية، تأكيد على أن مصر قادرة على مواجهة أي صعاب،مؤكدا أن ما حدث دليل على أن الإرادة المصرية لا تعرف المستحيل كما أنها رسالة لجميع دول العالم خاصة الحاقدين والشامتين بأن مصر قادرة على تخطي الصعاب والأزمات بفضل عزيمة رجالها ودعم شعبها.

وأوضح أمين عاملة النواب أن مصر أدارت الأزمة بحكمة بالغة ، واستطاعت تعويم السفينة دون دون وجود أي خسائر تذكر ، وبإشادة قائد السفينة وأفرادها، لافتا إلى أنه نظير ذلك فإن لمصر الحق فى الحصول على أعلى تعويض حيث تم تعطيل مجرى قناة السويس لمدة 6 أيام متتالية بسبب جنوح هذه السفينة ، و تقديرا لذلك كان من المفترض أن يكون هناك ترحيب من الدولة البنمية ، لكن بسبب عدم الترحيب ، لجأت الدولة للمفاوضات ، وتم فى النهاية الحصول على التعويضات المطلوبة ، وهذا دليل على قوة الدولة المصرية .

ويذكر أن انتهت الهيئة العامة لقناة السويس من استعدادتها النهائية لمغادرة السفينة "إيفرجرين" وذلك بعد إنهاء ممثلو اللجنة القانونية المنتدبة من هيئة المحكمة الاقتصادية بمدينة الإسماعيلية إجراءات رفع الحجز التحفظي، وإعلان طاقم "إيفر جيفين" البحري بقرار المستشار عمر القاضي، رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، والذي وافق رسميًا على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس، الثلاثاء، برفع الحجز التحفظي على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN .

وكشفت مصادر ملاحية بهيئة قناة السويس، عن التفاصيل الكاملة لإقامة احتفالية مغادرة السفينة البنمية " ايفر جيفين، المجري الملاحي للقناة، أمس الأربعاء.

ومن المقرر أن يشارك 6 قاطرات، و7 لانشات، في الاحتفالية التي تشهدها قناة السويس، بعد قليل، بحضور سفراء ودبلوماسيين وممثلي توكيلات ملاحية عالمية.

وأكدت المصادر قيام القاطرات المشاركة بعمل مناورات حريق، وعروض بحرية علي هامش توقيع عقود التسوية الأخيرة لمفاوضات ايفر جيفين.

كما أوضحت المصادر الاطمئنان علي سلامة الطاقم البحري للسفينة ايفر جيفين والمكون من 25 بحري، قبل ساعات من المغادرة.