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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تخطر برفع القيود الطبية على مصر

صدى البلد

 أعلن الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية ورئيس البعثة الطبية لمصر المشاركة في أولمبياد طوكيو عن تلقي اللجنة الأولمبية المصرية خطابا من اللجنة المنظمة للأولمبياد تعلن خروج مصر من قائمة الدول التي وضع عليها تحذيرات وقيود طبية خلال دورة الألعاب الأولمبية


وقال الدكتور حسن كمال في تصريحات له اليوم ، إن اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو حددت بعض الدول التي سيكون عليها بعض القيود الطبية بسبب فيروس كورونا وتم تقسيمها لفئتين والتي تضم عددا كبيرا من الدول منها انجلترا والامارات .


وأضاف الدكتور حسن كمال ، أن صدر قرار اليوم بخروج مصر من قائمة الدول التي تم وضع قيود عليها وتقرر إلغاء الحجر المقرر لمدة ثلاثة أيام في اليابان بعد وصول أفراد البعثة والاكتفاء بعمل مسحات فيروس كورونا التي تتم قبل السفر في مصر .


وأشار الدكتور حسن كمال ، إلى أن اللجنة الطبية ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قاموا خلال الأيام الماضية بعدة مخاطبات واستفسارات للجنة المنظمة ومن خلال هذه المخاطبات وخطة العمل التي تم تنفيذها تلقينا اليوم اتصالات بخروج مصر من هذه القائمة.


وأكد الدكتور حسن كمال ، أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية يوفر كافة الإمكانيات الطبية لتأمين البعثة المصرية في طوكيو ولدينا خطة عمل نعمل على تطبيقها بكل دقة وهناك اجتماعات مع الاتحادات الرياضية من أجل التدريب على التعامل مع التطبيقات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية. 


من جانب آخر ، يكشف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد يوم الثلاثاء القادم في أحد فنادق مصر الجديدة.


ويشهد المؤتمر الصحفي الذي يعقد يوم الثلاثاء القادم الإعلان عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر والذي تم التعاقد عليه من فترة وتم تجهيزه بالكامل قبل السفر إلى دورة الألعاب الأولمبية بمدة كافية لأول مرة في تاريخ مشاركات بعثات مصر في الأولمبياد بتوفير زي البعثة قبل السفر بمدة كافية. 


ويعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال المؤتمر الصحفي عن تفاصيل رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو وتفاصيل البعثة في دورة الألعاب.

حسن كمال اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية الم اولمبياد طوكيو دورة الألعاب الأولمبية طوكيو

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