اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تخطر برفع القيود الطبية على مصر

اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تخطر برفع القيود الطبية على مصر
أعلن الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية ورئيس البعثة الطبية لمصر المشاركة في أولمبياد طوكيو عن تلقي اللجنة الأولمبية المصرية خطابا من اللجنة المنظمة للأولمبياد تعلن خروج مصر من قائمة الدول التي وضع عليها تحذيرات وقيود طبية خلال دورة الألعاب الأولمبية
وقال الدكتور حسن كمال في تصريحات له اليوم ، إن اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو حددت بعض الدول التي سيكون عليها بعض القيود الطبية بسبب فيروس كورونا وتم تقسيمها لفئتين والتي تضم عددا كبيرا من الدول منها انجلترا والامارات .
وأضاف الدكتور حسن كمال ، أن صدر قرار اليوم بخروج مصر من قائمة الدول التي تم وضع قيود عليها وتقرر إلغاء الحجر المقرر لمدة ثلاثة أيام في اليابان بعد وصول أفراد البعثة والاكتفاء بعمل مسحات فيروس كورونا التي تتم قبل السفر في مصر .
وأشار الدكتور حسن كمال ، إلى أن اللجنة الطبية ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قاموا خلال الأيام الماضية بعدة مخاطبات واستفسارات للجنة المنظمة ومن خلال هذه المخاطبات وخطة العمل التي تم تنفيذها تلقينا اليوم اتصالات بخروج مصر من هذه القائمة.
وأكد الدكتور حسن كمال ، أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية يوفر كافة الإمكانيات الطبية لتأمين البعثة المصرية في طوكيو ولدينا خطة عمل نعمل على تطبيقها بكل دقة وهناك اجتماعات مع الاتحادات الرياضية من أجل التدريب على التعامل مع التطبيقات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية.
من جانب آخر ، يكشف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد يوم الثلاثاء القادم في أحد فنادق مصر الجديدة.
ويشهد المؤتمر الصحفي الذي يعقد يوم الثلاثاء القادم الإعلان عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر والذي تم التعاقد عليه من فترة وتم تجهيزه بالكامل قبل السفر إلى دورة الألعاب الأولمبية بمدة كافية لأول مرة في تاريخ مشاركات بعثات مصر في الأولمبياد بتوفير زي البعثة قبل السفر بمدة كافية.
ويعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال المؤتمر الصحفي عن تفاصيل رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو وتفاصيل البعثة في دورة الألعاب.