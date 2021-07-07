محافظ الإسكندرية: نحرص على تقديم الدعم الكامل لتطوير المواقع الأثرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لملفات الآثار بها ودعم المواقع الأثرية بالإسكندرية وتطويرها والنهوض بملف الآثار وتطويره.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وفد أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة الدكتور نادر مصطفي أحمد وكيل اللجنة، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التي تنظمها اللجنة لمحافظة الإسكندرية علي مدار أربعة أيام لتفقد عدد من المتاحف والمناطق الأثرية والمباني ذات الطراز المعماري المتميز بمدينة الإسكندرية.

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وخلال اللقاء؛ أشار المحافظ إلي مشروع "الهوية البصرية" الذي تنفذه المحافظة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجامعة الألمانية بالقاهرة في ضوء التكليف الرئاسي بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع المحافظات، موضحًا أن المشروع يحافظ على القيم التراثية في العناصر البصرية التي تؤثر على انطباع المواطنين والزائرين للمدينة وتعزز القيمة السياحية.



وأوضح أن الإسكندرية تضم بين طياتها الكثير من المعالم المميزة التي تجمع بين العديد من حضارات دول العالم علي مر العصور. فضلا عن أنها تزخر بالعديد من المتاحف والمواقع الأثرية سواء اليونانية الرومانية أو الاسلامية أو المسيحية.

جاء ذلك بحضور النائب تامر عبد القادر أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة؛ أمل سلامة أحمد، نشوي عبد العال ديب، فاطمة أحمد حسن، منال هلال أيوب، شيماء محمد محمد، مني عمر، رانيا الجزايرلي. والنائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، والنائب رامي جلال عبد القادر عضو مجلس الشيوخ، م. أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، والجهات المعنية بالمحافظة.