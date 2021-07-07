استعدادات عيد الأضحى.. محافظة السويس تعلن الذبح بالمجزر مجانا

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، على رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والأحياء لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشددا على فتح غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والاستجابة السريعة لأي بلاغات ترد بالتنسيق مع غرف عمليات الأحياء والأجهزة المعنية والمديريات .



جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ لمناقشة استعداد محافظة السويس لاستقبال عيد الأضحى المبارك بحضور الاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام واللواء حسام توفيق مساعد مدير أمن السويس والعقيد محسن سرايا المستشار العسكري لمحافظة السويس ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والمصالح الحكومية.



وقرر “صقر”، إلغاء الإجازات بمديريات الخدمات، مشددا على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وإلغاء الإجازات للأطباء وطاقم التمريض والإسعاف، وتحديد الورديات بالأقسام الطبية لعناية الأطفال وأقسام الطوارئ والحوادث بالمستشفيات العامة والتأكيد على توفير كافة الأدوية المطلوبة.

وأكد على التنسيق الكامل بين الإسعاف ومديرية الصحة والتأمين الصحى لإستقبال أى حوادث، مع عمل خطة لإنتشار سيارات الأسعاف بالطرق الرئيسية والميادين والشوارع وبجوارالحدائق العامة.



وقدم المحافظ الشكر والتقدير علي جهود جميع العاملين بمرفق الاسعاف الطبي والعاملين بمنظومة الصحة لما يقدم خلال الفترة الماضية جهود كبيرة من اجل سلامة وصحة المواطن.



وأشار صقر إلى أهمية تكثيف التواجد الأمنى بالطرق الرئيسية التى تربط محافظة السويس مع محافظة جنوب سيناء وعلي طريق النفق ، وطريق السخنة وطريق " مصر ـ السويس" وطريق "السويس ـ القطامية" ، لتسهيل الحركة المرورية على مؤكداً على ضرورة التواجد الأمنى بشوارع وميادين السويس وأماكن المتنزهات والحدائق العامة.



وكلف المحافظ مدير عام التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري بتكثيف المرور على الأسواق والمحلات للتأكيد على صلاحية و المنتجات الغذائية واللحوم .



وأكد صقر علي مديرعام الكهرباء بتوفير فرق للطوارئ والصيانة علي مدار الساعة والاستجابة لاي بلاغات متعلقة باعطال وانقطاع التيار الكهربائي .



وأشار علي رئيس الشركة القابضة لفرع السويس للمياه والصرف الصحي التنسيق مع أشغال بورتوفيق وهندسة الري للحفاظ علي منسوب المياه بالترعة لسد احتياجات المواطنين من المياه اثناء إجازة العيد.



كلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مديرية الأوقاف بتجهيز 269 مسجدا وزيادة عدد المساجد لمنع الازدحام لأداء صلاة عيد الأضحي علي مستوي جميع الأحياء.



وأكد المحافظ فريق الطواري والتدخل السريع ورؤساء الأحياء والتجميل بتفريغ صناديق القمامة في موعدها المحدد.



وقرر المحافظ فتح المجزر الآلي امام المواطنين لذبح أضاحيهم مجانا ، مشددا علي رؤساء الاحياء بمنع ذبح الأضاحي خارج المجزر الآلي والحفاظ علي نظافة الشوارع ، مع فرض غرامات كبيرة علي المخالفين .



وأكد المحافظ علي مدير عام التربية والتعليم بتقديم كافة التسهيلات لتجهيز لجان الامتحانات للثانوية العامة وتجهيز الاستراحات بالكامل لاستقبال المراقبين من المحافظات الاخري .



وكلف رؤساء الأحياء بتقديم كافة التسهيلات بالتنسيق مع التربية والتعليم والمديريات الأخرى والنظافة العامة ورفع أي إشغالات او تعديات في محيط المدرسة ، مؤكدا الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتطهير ضد فيروس كورونا بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة.