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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الشباب والرياضة تنظم لقاء عن مكافحة الفساد بالمجالس المحلية

صدى البلد

نظمت اليوم وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني) لقاء حواريا حول " مكافحة الفساد بالمجالس المحلية ".

 

يأتي ذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث للمشروع القومى لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية بمشاركة 150 من الكوادر الشبابية بمحافظات ( القاهرة - الجيزة - القليوبية )، تحت شعار " قادة المحليات ورؤية مصر 2030 " بمسرح المركز الأوليمبى بالمعادى ، وبحضور اللواء دكتور محمد سلامة وكيل هيئة الرقابة الإدارية ونائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد  ، وممثلى وزارة الشباب والرياضة.

 

بدأ اللقاء الحوارى بترحيب اللواء دكتور محمد سلامة بكل الشباب المشارك بادئا حديثه بالتعريف بمفهوم الفساد والتطور التاريخى للفساد عبر العصور ، وذكر الفساد فى القرآن الكريم وفى الإنجيل.

 

مشيرا إلى أن الفساد مفهوم روحي،  وهو إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة ، والفساد هو الفساد أيا كانت القيمة ويجب أن نعترف به ولا نهون من حجمه ، مؤكدا أن الدولة الآن تهتم بمكافحة الفساد من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وعمل دورات ومؤتمرات متنوعة بشأنه.  

 

وتطرق اللقاء الحواري الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، بالإضافة الى بعض المفاهيم مثل العولمة والتى أصبحت خطرا داهما على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 

مشيرا إلى أن الفساد يعبر الحدود الوطنية بكل سهولة، ودستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 تضمنت مواده الفساد وكيفية مكافحته ، موضحا، أنواع الرقابة ( السلطة التشريعية وتتمثل فى مجلس النواب ومجلس الشيوخ  ، السلطة التنفيذية  وبها وحدات رقابة داخلية ووحدات رقابة خارجية ، السلطة القضائية وتتمثل فى المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والنيابة العامة ).  

 

وتحدث " سلامة " عن اختصاصات بعض الهيئات والأجهزة الرقابية، والاختصاص القانونى لهيئة الرقابة الإدارية فى مجال مكافحة الفساد.

 

مشيرا الى أن هيئة الرقابة الإدارية هى هيئة رقابية مستقلة وتتبع رئيس الجمهورية ولها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى وتتكون من عدة أجهزة من بينها جهازان لمنع ومكافحة الفساد على مستوى الجمهورية ، وجهاز لتكنولوجيا المعلومات بالاضافة إلى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، موضحا هيكلها التنظيمي.  

وفى ختام اللقاء الحوارى  تم استعراض فيلم قصير حول الاحتفال بالعيد الخاص رقم 57 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية ، ملخصا أهم ما تقوم الهيئة به فى مجال مكافحة الفساد، وأفسح المجال لتلقي استفسارات عدة حول الموضوعات الشائكة التى تصدت لها الهيئة ، وكيفية تدريب الشباب بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ، وحدات الرقابة الداخلية ، وكيفية مراقبة الأحياء، والإجراءات المتبعة فى حالة اكتشاف فساد، إضافة إلى موضوعات ونقاط سريعة أخرى.

مجلس النواب الأمم المتحدة مصر الرقابة الإدارية الجيزة

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