رحلة على صفحة نهر النيل بمصر تتصدر البحث عن المقاصد السياحية بأفريقيا

كشفت وكالة "انفورجيتابل ترافل" البريطانية للسياحة والسفر عن قائمة بأكثر المقاصد السياحية التي تم البحث عنها من قبل الراغبين في السفر والذين تعطلت مخططاتهم في السفر على مستوى العالم خلال العام الماضي نظرا للقيود المفروضة على حركة السفر بسبب جائحة كورونا.



وأظهرت القائمة أن "الرحلة على صفحة نهر النيل بمصر " احتلت الترتيب الأول في قائمة تجارب السفر التي يرغب السائحون في التمتع بها على مستوى قارة أفريقيا، بينما جاء في الترتيب الثانى رحلة لتسلق جبل كليمنجارو، وهو الجبل الاكثر ارتفاعا فى أفريقيا ويقع ناحية شمال شرق تنزانيا بالقرب من الحدود الكينية. وجاء فى الترتيب الثالث تسلق جبل تيبل او /جبل الطاولة/ فى مدينة كاب تاون بجنوب أفريقيا.



وذكرت الوكالة البريطانية أنها قيود السفر ربما منعت الكثيرين عن القيام برحلات سياحية وخوض تجارب ممتعة يرغبون بها، إلا أن هذه القيود لم تمنعهم من البحث عن أكثر التجارب السياحية متعة ومن ثم التخطيط لها مع رفع القيود على حركة السفر على مستوى العالم.



وأضافت الوكالة أنها استندت فى هذه القائمة على شركة متخصصة في التسويق الالكتروني والتي شملت عمليات البحث شهريا عن رحلات السفر فى الفترة من مايو 2020 وحتى مايو 2021، واضافت ان عدد مرات البحث شهريا عن خوض تجربة الرحلة السياحية على صفحة النيل بلغت 900ر7.



ووصف الرئيس التنفيذى لشركة رحلات سفارى في أفريقيا "أفريقيا ادفنشر كونسالتنس" كينت ريدنج ، قائمة المقاصد السياحية بافريقيا "ان هذه هى أعظم تجارب السفر فى بعض المقاصد السياحية بافريقيا".



ومن جانبه، ذكر لوك هارفي، مدير التسويق بالوكالة البريطانية ، أنه من اكثر الأماكن التى تم البحث عنها على هذه القائمة هو برج خليفة في دبي ، حيث بلغت عدد مرات البحث عنه 10 آلاف مرة.