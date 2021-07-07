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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان إماراتي عاجل بشأن الوافدين الي البلاد

الإمارات
الإمارات

نفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية المعلومات المنسوبة إليها حول قرار إعفاء مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب من الغرامات القانونية المقررة.

 

و أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية في بيان لها  أن محتوى المواد المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي تعود إلى المهل السابقة.

 

كما دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية الجميع الي ضرورة تجاهل تلك الشائعة واستقاء المعلومات الصحيحة من القنوات الرسمية للهيئة.

 

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الإمارات الأولى عالميا في توزيع الجرعات اليومية للقاحات كورونا

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الإمارات تسجل 1,573 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا


على جانب أخر اصدرت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة قرارا عاجلا بتحديث إجراءات الحجر المنزلي للمخالطين لحالة إيجابية، وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع .

 

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام ، فقد أوضحت اللجنة أن مدة الحجر المنزلي  للمطعمين تصل إلى 7 أيام، مع إعادة فحص مسحة الأنف PCR في اليوم السادس، وفي حال كانت النتيجة سلبية يتم فك السوار الإلكتروني في اليوم السابع

 

كما يمتد الحجر المنزلي لغير المطعمين لأثني عشر يوماً، مع إعادة فحص مسحة الأنف في اليوم الحادي عشر، وفك السوار الإلكتروني في اليوم الثاني عشر في حال كانت النتيجة سلبية.

 

لقاح موديرنا

كانت وزارة الصحة الإماراتية، في وقت سابق، أعلنت التسجيل الطارئ للقاح "موديرنا" ضد فيروس كورونا، وذلك بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.

 

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن  اعتماد اللقاح - الحاصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" على الاستخدام الطارئ له - بأتي في إطار تعزيز جهود دولة الإمارات في مكافحة فيروس كورونا وتأكيدا على نهجها بالاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع.

 

وأشار وكيل وزارة الصحة الإماراتية، محمد سليم، إلى أن اعتماد اللقاح يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز الاستجابة الفعالة للجائحة من خلال استقطاب وتوفير اللقاحات المبتكرة التي ثبتت فاعليتها وكفاءتها.

 

وأكد أن هذا الإجراء يمثل مرحلة حاسمة تعزز وقاية أفراد المجتمع ويدعم تسريع عملية التعافي في الإمارات وتحصين المجتمع لا سيما في ظل التطور المتسارع في عدد جرعات لقاح كورونا والتي بلغت نحو 15 مليون جرعة ما يعكس النتائج المثمرة التي تحققها الحملة الوطنية للقاح كورونا والمسيرة المميزة التي تخطوها دولة الإمارات في مواجهة الجائحة تمهيداً لعبور المرحلة إلى التعافي وتعزيز التفاؤل والاطمئنان في المجتمع.

 

من جانبه ذكر وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، أمين حسين الأميري أن هذا القرار جاء بعد تقديم شركة "موديرنا" لكافة المستندات المستوفية للإجراءات والأنظمة المعتمدة في الدولة وحسب المعايير العالمية لضمان سلامة ومأمونية اللقاح للاستخدام لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية من استيراد اللقاح بعد استيفاء معايير الأمان والفعالية المعتمدة أثناء الشحن.

 

كما لفت إلى أن نتائج الدراسات أظهرت أن اللقاح آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس حيث تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم، بالاستناد إلى اعتماد اللقاح من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA".

 

بدوره أعرب زاهد السبتي المدير الإداري لشركة "ماجنتا" للاستثمار عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع "موديرنا" بخصوص اللقاح، وقال: في ظل التوجه العالمي لمواجهة الآثار الكبيرة التي خلفتها جائحة كورونا نشعر بالفخر لكوننا جزءا من الجهود العالمية الهادفة إلى حماية صحة الأفراد عن طريق إتاحة واحد من أكثر اللقاحات تقدماً لحكومة دولة الإمارات التي تبذل الكثير من أجل احتواء الوباء، كما أن هذه الاتفاقية تعكس التزامنا بدعم المساعي الحكومية الرامية إلى تعزيز الوعي حول أهمية اللقاحات. 

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية الامارات فيروس كورونا إقامة الأجانب مواقع التواصل الاجتماعي

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