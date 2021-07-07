نشوى مصطفى: مصر مليانة بالخير في كل المجالات ..فيديو

قالت الإعلامية نشوى مصطفى، لدي صديقة على فيسبوك تقوم بمساعدة كل البشر.

مؤكدة أنها قامت بنشر فيديو لشخصين يمتازان بصوت قوي وجميل ومميز.

وأضافت "مصطفى" خلال تقديمها برنامج “بنت البلد” عبر فضائية “صدى البلد2” أن مصر مليانة بالخير في كل المجالات، مشيرة إلى أن هناك العديد من المصريين المميزين بكل المجالات.

قالت الفنانة نشوى مصطفى، إن أكثر الأوقات سعادة بالنسبة لها عندما تقابل نجومها المفضلين وتراهم رأي العين.

وتابعت نشوى مصطفي خلال تقديمها برنامج بنت البلد، المذاع عبر قناة "صدى البلد 2": "أسعد أوقاتي هي رؤية النجوم الكبار على الحقيقة، مردفا: "أكثر النجوم اقترابا من الأضواء وإبهارا للجمهور خلال الفترة الأخيرة هم نجم مسلسل الاختيار".

أول تعليق من نشوى مصطفى على استضافتها للبرلمانية فريدة الشوباشي

عبرت الفنانة نشوى مصطفى، عن سعادتها باستضافة الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب.



وأضافت خلال تقديمها برنامج «بنت البلد» عبر فضائية «صدى البلد 2»، أن قيمتها ارتفعت اليوم، لموافقة فريدة الشوباشي الظهور معها على الهواء.



ولفتت إلى أنها تعلم جيدًا أن فريدة الشوباشي، مشغولة بشكل مستمر، ولكن ظهورها اليوم أضاف لها الكثير.