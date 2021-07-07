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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد .. كواليس مران الأهلي الأخير قبل مواجهة المقاولون في الدوري

صدى البلد

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن مواجهة المقاولون العرب، التي تقام مساء غدا في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان موسيماني عقد جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش المران، للتأكيد على البرنامج التدريبي الذي قام الفريق بتنفيذه اليوم، الذي اشتمل على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.

كما حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، على الحديث مع اللاعبين لتحفيزهم ومطالبتهم بالاستمرار في تحقيق أهداف المرحلة الحالية، بداية من مواجهة المقاولون العرب.

معسكر مغلق

ويختتم الفريق تدريباته اليوم قبل أن يدخل في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة المقاولون العرب مساء غد ضمن مبارياته المؤجلة بمسابقة الدوري، ويعود للفريق الأحمر في تلك المباراة المغربي بدر بانون بعد إنتهاء إيقافه وغيابه عن مواجهة سموحه الماضية بسبب حصوله علي ثلاث إنذارات، فيما يغيب وليد سليمان للإصابة وكريم نيدفيد ومحمد محمود لعدم الجاهزية الفنية.

وأكد الجهاز الطبي للفريق الأحمر أن السبب الرئيسي لغياب رامي ربيعة عن مباراة سموحة التي حسمها الأهلي برباعية نظيفة هو الإصابة حيث شعر قبل المواجهة بساعات قليلة بإجهاد خفيف في العضلة الأمامية وهو من طلب عدم المجازفة ومشاركته تخوفاً من تفاقم الإصابة.

وقال الجهاز البطي أن معلول جاهز بشكل طبيعي لمواجهة المقاولون العرب بعد ان تعافي تماماً من الإصابة، فيما سيكون محمد هاني جاهز وتحت تصرف الجهاز الفني في أي وقت بعد ان أنتهي من تأهيلة بدنياً وبات لائقاً تماماً للمشاركة في المباريات.

وأوضح أن وليد سليمان صانع العاب الفريق يحتاج إلى أربعة أسابيع علي الاقل للمشاركة في التدريبات الجماعية من الأن بعد أن اثبتت الأشعة إصابته بتمزق في العضلة الخلفية ، وشدد الجهاز الطبي أن الحاوي سوف يبدأ خلال ساعات برنامج تأهيلي مكثف للتعافي من الإصابة وغير صحيح أنه يفكر في الأعتزال بعد سوء حالته النفسية.

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بيتسو موسيماني المقاولون العرب سيد عبد الحفيظ محمد هاني النادي الأهلي

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