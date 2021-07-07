عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مريم طاحون.. وزيرة الثقافة تحتفي بـ أصغر مغنية مصرية فى أوبرا فيينا

صدى البلد

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مريم طاحون التي تعد أصغر مغنية أوبرا  مصرية في أوبرا فيينا بالنمسا، بهدف الاحتفاء بنجاحاتها المبهرة في الخارج وتقديمها كنموذج مشرف للواعدين من أبناء الوطن.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

 

وخلال اللقاء كرمت وزيرة الثقافة الموهبة المتميزة بإهدائها درع وزارة الثقافة وشهادة تقدير لمساهمتها في إعطاء صورة مضيئة عن الفن المصري بالخارج، وشجعتها على بذل مزيد من الجهد والتفوق في مسيرتها الفنية.

 

قالت "عبد الدايم" إن مريم طاحون تُعد نموذجا للمواهب المصرية الواعدة بالخارج، وأضافت أن الاهتمام بالنابغين في مختلف مجالات الإبداع  يعبر الحدود ، مؤكدة الفخر بأبناء الوطن الذين يرفعون رايته في المحافل الدولية وبالنماذج المتميزة التي تعبر عن الريادة الحضارية.

 

وأوضحت استمرار تفعيل كافة المحاور الاستراتيجية الخاصة برؤية مصر 2030 والمتعلقة ببناء الإنسان ومن أهمها اكتشاف وتبني الموهوبين ورعايتهم باعتبارهم نواة حقيقية لمواجهة التعصب وخلق جيل قادر على تحقيق مستهدفات الدولة التنموية.

 

كما حرصت َوزيرة الثقافة على سماع صوت مريم أثناء اللقاء تشجيعا لها ولموهبتها، حيث أشادت بموهبتها ووصفتها بـ “المبهرة المتميزة”، ووجهت لها العديد من النصائح المتعلقة بأهمية المحافظة على جودة صوتها وأهمها ضرورة الانتظام في أداء التدريبات والالتزام بتعليمات مدربيها حتى تكتمل شخصيتها الفنية والانتقال لمرحلة الاحتراف.

 

كما وجهت الوزيرة بمزيد من التواصل والمتابعة مع مريم وأسرتها بالتنسيق مع رئيس الأوبرا لتحديد المشاركات الفنية التى يمكن أن تتاح لها فى فعاليات دار الأوبرا المصرية، ووجهت الشكر لأسرة مريم على الاهتمام بموهبتها والرعاية الدائمة لها.

الخميس .. هاني شاكر ونجوم الأوبرا على مسرح النافورة بـ دار الأوبرا

بحضور وزيرة الثقافة.. ترنيمة حب من فناني الأوبرا لجمهور الإسكندرية احتفالا بمئوية مسرح سيد درويش

وقدمت مريم طاحون الشكر لوزيرة الثقافة لاهتمامها بدعم المواهب الفنية من النشء والشباب وايمانها بأهمية صقلها وتطويرها ، وابدت شعورها بالفخر باعتبارها المغنية المصرية الوحيدة بأوبرا فيينا بالنمسا، مؤكدة حرصها على ان تكون سفيرة لمصر في العالم، واعلنت سعادتها بالحفاوة البالغة والتكريم الذي حظيت به من وزيرة الثقافة واعربت عن أمنيتها فى المشاركة في عمل أوبرالي على أرض مصر .

مريم طاحون تنتمى لبني هلال بمركز منيا القمح محافظة الشرقية ، ولدت بالنمسا عام 2005،  وكانت موهبتها وصوتها الذهبي في الغناء وسيلة خطفت بها أنظار مدربيها والجمهور وقد أهلها ذلك للمشاركة في العديد من الأعمال الأوبرالية المشهورة مع أشهر نجوم الأوبرا العالميين، إلى أن أصبحت أصغر سوبرانو مصرية بأوبرا فيينا، حيث كان أول ظهور لها على مسرح أوبرا فيينا في ديسمبر 2017 بحفلة أطفال اسمها هانز وجريتل، وكان عمرها آنذاك 11 عامًا فقط ، كما استطاعت عن جدارة الحصول على المركز الأول بمسابقة موسكو الدولية ، تعلمت مريم العزف على الآلة «الجيتار»فى الثالثة من عمرها ، ثم التحقت بالمدرسة الموسيقية التابعة لمدرستها الأساسية لتتعلم بعد ذلك العزف على «البيانو» وكان ذلك نقطة التحول في حياتها حيث أقنعتها معلمتها بأن صوتها جيد ويجب أن تلتحق بفريق بـ«كورال » المدرسة، وعندما بلغت مريم سن الحادية عشرة، قدمت  في اختبارات الأوبرا النمساوية لتنجح في جميع الاختبارات المقررة بتفوق لتصبح أول مصرية وأصغر عضوة في أوبرا النمسا، وتبدا مشوارها الفني الجديد حيث كلفتها الأوبرا بأن تغني الكثير من الأغاني بمفردها ، شاركت مؤخرا، في الأوبرا العالمية الشهيرة "ماكبث" والتي أقيمت باوبرا فيينا في عرضها الأول، مع المغنية العالمية "أنا نيتربكو" للمرة الثانية، حيث كانت قد شاركت معها في أوبرا Tosca الشهيرة، منذ عدة أشهر.

الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أوبرا فيينا النمسا مجدي صابر دار الاوبرا المصرية

موضوعات متعلقة

بعد توقف 4 سنوات.. أسامة الهادي يعود للغناء بـ "لسه فيا حيل"

جيهان قمري تنضم لمسرحية "نجوم الظهر" مع محمد صبحي

هل يجسد كريم عبد العزيز شخصية عمرو أديب في البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. الفنان يجيب

أرفض إبداء أسباب.. محمد التاجي ينسحب من مسرحية ياما في الجراب يا حاوي

بحضور نجوم الفن.. اقامة العرض الخاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

كريم عبد العزيز في العرض الخاص لفيلم البعض لايذهب للمأذون مرتين

أبطال "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" : قصة الفيلم موجودة بكل منزل

خاص.. سارة عبد الرحمن: طلبت الانضمام في الجزء الثاني من ليه لا؟

ترشيحاتنا

ذكرى معركة البرث.. شقيق الشهيد محمد صلاح: أخي عاش رجلا ومات بطلا

دعم النجوم وزيادة كفالة الأطفال ..ماذا حدث بعد عرض مسلسل "ليه لا"

في الذكرى الرابعة لشهداء ملحمة البرث.. منسي ورفاقه باقون في ذاكرة الوطن|فيديو

رسالة مؤثرة من طفلة لوالدتها قبل وفاتها بشكل مفاجئ

الحجر الزراعي: صادرات مصر الزراعية وصلت إلى 5 ملايين طن خلال 2020..فيديو

العودة غدا.. الهجرة تزف بشرى للمصريين العالقين في الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحيل الخطيب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن المصريين داخل لجان الكاف

محمد الشناوي يهدد أساطير حراسة المرمى في مصر.. تفاصيل

مفاجأة .. أشرف بن شرقي يعود لـ الوداد المغربي

تأكيدا لـ انفراد صدى البلد .. زوج منة عرفة : عندي٣ أطفال وكل حاجة قسمة ونصيب

نائب الزمالك يكشف حقيقة منصب حسن شحاته الجديد في النادي

طلب جديد من إمام عاشور لـ الزمالك.. والإدارة تعرضه على كارتيرون

الفيفا يفاجئ محمد الشناوي قبل انطلاق أولمبياد طوكيو

قرار سعودي عاجل بشأن تمكين المرأة في المملكة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة ..6 وصفات شهية ومختلفة أبرزها بالموتزاريلا

4 سنوات على ملحمة البرث| منسي والكتيبة 103 ومعركة جنود الله على الأرض.. القصة الكاملة

فيديو

دكان الفرحة .. ماذا قدم صندوق تحيا مصر خلال 7 سنوات؟

فيديو جراف.. تعرف على كوبونات عيد الأضحى وأسعار اللحوم وأماكن توزيعها

فيديوجراف|على خطى حنين حسام .. موكا حجازي بملابس مثيرة على تيك توك

فيديو جراف| الصين تطلق قمرًا صناعيًا فريدًا من نوعه

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. نهلة الحوراني تكتب: القرب من النساء حضارة

أحمد سلام يكتب: أولاد الشيخ زايد وأحفاده !

عادل مبروك يكتب: صديق السوء

سهله المدني تكتب:حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ