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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا حدث؟..نتنياهو يمتنع عن التصفيق لـ ريفلين بسبب خلاف كبير..فيديو

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

نشرت وسائل الإعلام العبرية شريط فيديو يظهر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، يمتنع فيه عن التصفيق أثناء وداع الرئيس الإسرائيلي السابق رؤوفين ريفلين.  

 

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وبينما صفّق أعضاء الكنيست لرؤوفين ريفلين بحفاوة بالغة داخل الكنيست،  لم يفعل ذلك رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. ووقف إلى جانب أعضاء الكنيست الآخرين، لكن بدا وكأنه يبقي يديه إلى جانبه.


وكان هناك الكثير من المشاكل بين نتنياهو وريفلين. وحاول نتنياهو منع انتخاب ريفلين رئيساً، وهاجم حزبه الرئيس بشكل متكرر خلال فترة ولايته التي استمرت سبع سنوات، زاعمين وجود مؤامرات مختلفة للاطاحة به من السلطة.

 

و جاء ذلك علي خلفية رفض الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، طعنا قدمه حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، (الليكود)، في قانونية مسعى أحد خصومه اليمينيين لرئاسة حكومة جديدة.

 

وأشار حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، في رسالة إلى المستشارين القانونيين بالرئاسة، إلى أن منافس نتنياهو، يائير لابيد، رئيس حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل)، ليس مخولا له تسليم رئاسة الوزراء إلى نفتالي بينيت، وزير الدفاع السابق في حكومة نتنياهو، الذي أعلن يوم الأحد الماضي أنه سيشارك في تحالف مقترح مع لابيد، على أن يتولى هو رئاسة الوزراء أولا في ظل اتفاق يقوم على تناوب المنصب بينه ولبيد.

 

بينما رد مكتب ريفلين على ذلك بأنه "لا يوجد سند قانوني لما ادعاه حزب الليكود، لأن لابيد سيؤدي اليمين كرئيس للوزراء بالتناوب".

 

في حين قبل مكتب الرئيس ما ذكره حزب "الليكود" من ضرورة أن يقدم لابيد للرئيس التفاصيل الكاملة المتعلقة بالحكومة الجديدة، لا مجرد إعلان التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف، إذ دفع ذلك نتنياهو إلى اتهام بينيت بتعريض إسرائيل للخطر في وقت تواجه فيه اضطرابات داخلية بين اليهود والعرب بسبب القتال الذي شهدته غزة الشهر الماضي، وعملية السلام المتوقفة مع الفلسطينيين، وبسبب قضية إيران.

إسرائيل بنيامين نتنياهو نتنياهو رؤوفين ريفلين الكنيسة

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