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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخصائية تغذية إكلينيكية تكشف عن طريقة لإزالة الدهون من الأطعمة

دكتورة صفا فتحي،
دكتورة صفا فتحي، دكتورة صيدلانية

قالت دكتورة صفا فتحي، دكتورة صيدلانية ، واخصائي تغذية أكلينيكية، أنه لو أن هناك مريض يعاني من مشاكل سوء تغذية ، يتم وضع نظام علاجي غذائي خاص بكل حالة على حدة.

 

وأضافت فتحي ، خلال لقاء لها لبرنامج “بنت البلد عبر فضائية ”صدى البلد 2" ، أنه فى السابق كان يتم إزالة الدهون من الأطعمة، ويتم إضافة عليها بعض الأعشاب الطبيعية من أجل ألا تكون ضارة ويستفيد منها الإنسان. 

 

يقع الكثير من الأشخاص فى لهناء شائعة تدمر طريقة الأغذية الصحية، لذلك عليك تجنبها. 
 

 

1. تخطي الإفطار

 

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الفطور أهم وجبة في اليوم ، ولكن غالبًا ما يتم التغاضي عن أحد الأسباب المهمة: ما تطعمه جسمك في الصباح سيحدد الرغبة الشديدة في تناول الطعام (أو التي لا تواجهها) في وقت لاحق من اليوم. .

إذا كنت ضحية للرغبة الشديدة في تناول الطعام في فترة ما بعد الظهيرة أو المساء ، فهناك احتمال كبير أن يفقد جسمك المغذيات الصباحية.

 

2. تناول الكثير


يعد تناول الكثير من السعرات الحرارية أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل ثلث البالغين في أمريكا الشمالية يعانون من زيادة الوزن. هذا ليس خبرا ...

ومع ذلك ، استمرت المشكلة جزئيًا لأن معظم الناس لا يعرفون كمية الطعام التي هي في الواقع أكثر من اللازم. يأكل الناس حتى يمتلئوا (أو يحشووا).

مع اتباع نظام غذائي صحي نسبيًا ونمط حياة خامل نموذجي ، لا يحتاج الرجل العادي الذي يتراوح عمره بين 21 و 40 عامًا إلى أكثر من 2400 سعرة حرارية في اليوم ، بينما لا تحتاج المرأة في نفس العمر إلى أكثر من 2000 سعر حراري في اليوم.

 

3. تناول القليل جدا
 

إذا كنت تأكل القليل جدًا ، يتحول جسمك إلى وضع "الحفظ" ، مما يعني أنه سيحاول الحفاظ على الطاقة قدر الإمكان . ستنخفض عملية التمثيل الغذائي لديك ، وستنخفض الكتلة الخالية من الدهون ، وستظل دهون جسمك كما هي ( أو حتى تزيد! ).

4. نظام غذائي معتمد على الكربوهيدرات

 

واحدة من المشاكل الرئيسية في النظام الغذائي القياسي لأمريكا الشمالية هي اختلال توازن المغذيات الكبيرة. نحن نأكل الكثير من الكربوهيدرات ، غالبًا لأن الأطعمة الأرخص والأكثر ملاءمة تعتمد على الكربوهيدرات البحتة في حين أن توصيات النسبة المئوية للمغذيات الكبيرة يمكن أن تختلف من شخص لآخر ، فلا يمكن إنكار أن معظم الناس يعانون من نقص شديد في المصادر الصحية للبروتين والدهون يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام ، وتعطل الطاقة ، والشراهة عند الأكل.

 

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