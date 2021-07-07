عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين:  حملات مستمرة على المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية

أرشيفية
أرشيفية

أكد مديرو مديريات التموين أن الدكتور علي المصيلحي -  وزير التموين والتجارة الداخلية، يوجه دائماً بتسيير حملات على الأسواق لمتابعة المعروض فيها من حيث الجودة، ووضع السعر على السلع المعروضة.

 

وأشاروا إلى أن المديريات تسير يومياً حملات على الأسواق والسلع المعروضة، وكذلك منافذ صرف السلع التموينية، والمخابز التي يصل عددها إلى حوالي 30 ألف مخبز، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه .

txt

التموين: ارتفاع نسبة صرف سلع البطاقات لـ 40%

 أعلنت مديرية تموين المنيا أنه تم تحرير 7 محاضر نقص وزن بقرية تله، وأربعة محاضر مواصفات ومحضر تصرف الرصيد الاستراتيجي، وعدد 8 محاضر عدم إعلان بالقرية التابعة لمركز المنيا، وفي محافظة الغربية أعلنت المديرية عن تحرير محضر ضبط مصنع و كسارة بلاستيك بقرية دفره ، والتحفظ على مليون سرنجة وأجهزة محاليل وتوالف مستشفيات، وعدد 11 شيكارة مواد خام بلاستيكية زنة الشيكارة 25 كيلو/ جرام، وقامت المديرية بتحرير محضر لمحل بقالة وعطارة في قسم أول طنطا، بعد ضبط كميات من السلع الغذائية وعبوات الزيوت منتهي الصلاحية، وفي محافظة بني سويف تم ضبط مصنع مخللات يعمل بدون ترخيص بكمية تصل الى 50 طنا غير صالحة للاستهلاك الادمي.

 

 كما تم تحرير خمسة محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وثلاثة  محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وأربعة محاضر عدم إعلان عن الأسعار .

 

فى سياق آخر أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع نسبة صرف السلع التموينية لـ ٤٠٪؜  حتي اليوم، الأربعاء، وذلك وفق التقرير الذي تلقاه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين من شركتي الجملة (العامة - المصرية).

 

وكشف التقرير، عن قيام الوزارة بضخ نحو ٣ آلاف طن زيت يومياً، لافتا إلى أن الكمية مناصفة بين العبوات زنة ٨٠٠ ملل التي يتم طرحها بسعر ١٧ جنيها والعبوة زنة "واحد" لتر بسعر ٢١ جنيهًا.

 

وأوضح التقرير، أنه يتم ضخ ما يقارب الـ ٤ آلاف طن سكر يومياً بالمجمعات ونحو  ١٠٠٠ طن أرز و١٠٠ طن مكرونة.

 

وتكثف الوزارة ضخ السلع يوميا استعداداً لقرب حلول عيد الأضحي المبارك، حيث توفر  28 صنفاً للمواطنين على بطاقة الدعم كالسكر والأرز و الزيت والمكرونة ومساحيق الغسيل والسمنات والدقيق إضافة إلى الكثير من السلع الاخرى التي يحتاجها المواطن ، و مضاعفة كميات المواشي الحية  والمذبوحة بكافة فروع المجمعات والشوادر.

 

من جانبه، أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين على استقرار اسعار اللحوم ، مؤكداً أن الاحتياطي الاستراتيجي يكفي عامين بعد تأمين التعاقدات مع شركة اتجاهات السودانية .

 

وأوضح أنه سيتم طرح  10 آلاف رأس من الخراف الحية، بسعر 65 جنيها للقائم، والمبردة ومذبوحة في السودان وتصل لمصر في ثلاجات مجهزة بسعر ٩٥ جنيهاً للكيلو.

 

وأضاف أنه سيتم طرح 8 آلاف رأس سوداني بنحو 1760 طنا بسعر 85 جنيها للكيلو، كما سيتم طرح أيضاً 8 آلاف رأس ماشية من شركة اتجاهات السودانية، بجانب طرح اللحم البرازيلي بسعر 65 جنيها للكيلو.

 

ولفت “المصيلحي”، إلى أنه سيتم عمل نحو 39 شادرا للحوم والسلع الغذائية استعدادا لعيد الأضحى، لافتا إلى أن أسعار اللحم الكندوز السوداني يسجل 85 جنيها للكيلو.

 

وأكد الوزير توافر عن رصيد من الدواجن المجمدة بنحو 7800 طن، إلى جانب أنه تم تجهيز نحو 10 آلاف طن دواجن مجمدة، ليصل إجمالي الرصيد 17800 طن، منوها بأن معدل الاستهلاك يتراوح بين 2500 و3 آلاف طن.

 

فى سياق آخر قال أحمد كمال، المتحدث بإسم وزارة التموين ومدير مشروع جمعيتي، إن مشروع جمعيتي واحد من أهم المشروعات التى تنفذها وزارة التموين، حيث تم تنفيذه بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات والبنك الأهلي المصري ووزارة التموين.


وأضاف "كمال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه كان يوجد 3 مراحل للمشروع، وحتي الآن بلغ عدد المنافذ إلى 6250 منفذا على مستوى الجمهورية، لتوفير فرص عمل للشباب والتخفيف من معدلات البطالة، إضافة إلى زيادة عدد منافذ التابعة للوزارة للوصول إلى القرى الأكثر احتياجا، والإتاحة للمواطنين صرف التموين من خلال تلك السلع والمنافذ.

الدكتور علي المصيلحي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية حملات على الأسواق مديرية تموين المنيا التموين

ترشيحاتنا

دعم النجوم وزيادة كفالة الأطفال ..ماذا حدث بعد عرض مسلسل "ليه لا"

في الذكرى الرابعة لشهداء ملحمة البرث.. منسي ورفاقه باقون في ذاكرة الوطن|فيديو

رسالة مؤثرة من طفلة لوالدتها قبل وفاتها بشكل مفاجئ

الحجر الزراعي: صادرات مصر الزراعية وصلت إلى 5 ملايين طن خلال 2020..فيديو

العودة غدا.. الهجرة تزف بشرى للمصريين العالقين في الإمارات

تشكيل الدنمارك أمام إنجلترا في يورو 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحيل الخطيب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن المصريين داخل لجان الكاف

محمد الشناوي يهدد أساطير حراسة المرمى في مصر.. تفاصيل

مفاجأة .. أشرف بن شرقي يعود لـ الوداد المغربي

تأكيدا لـ انفراد صدى البلد .. زوج منة عرفة : عندي٣ أطفال وكل حاجة قسمة ونصيب

نائب الزمالك يكشف حقيقة منصب حسن شحاته الجديد في النادي

طلب جديد من إمام عاشور لـ الزمالك.. والإدارة تعرضه على كارتيرون

قرار سعودي عاجل بشأن تمكين المرأة في المملكة

الفيفا يفاجئ محمد الشناوي قبل انطلاق أولمبياد طوكيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة ..6 وصفات شهية ومختلفة أبرزها بالموتزاريلا

4 سنوات على ملحمة البرث| منسي والكتيبة 103 ومعركة جنود الله على الأرض.. القصة الكاملة

فيديو

دكان الفرحة .. ماذا قدم صندوق تحيا مصر خلال 7 سنوات؟

فيديو جراف.. تعرف على كوبونات عيد الأضحى وأسعار اللحوم وأماكن توزيعها

فيديوجراف|على خطى حنين حسام .. موكا حجازي بملابس مثيرة على تيك توك

فيديو جراف| الصين تطلق قمرًا صناعيًا فريدًا من نوعه

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. نهلة الحوراني تكتب: القرب من النساء حضارة

أحمد سلام يكتب: أولاد الشيخ زايد وأحفاده !

عادل مبروك يكتب: صديق السوء

سهله المدني تكتب:حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ