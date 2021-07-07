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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بحضورالرئيس الصيني.. حزب الشعب الجمهورى يشارك في مؤتمر القمة للأحزاب العالمية

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري المصري

شارك حزب الشعب الجمهورى المصري في مؤتمر القمة للأحزاب العالمية عبر تقنية الڤيديو كونفرانس والذي نظمته دولة الصين بحضور الرئيس الصيني شي چينبينج وواحد وعشرون رئيس ورئيس وزراء دول أخري من مختلف انحاء العالم .

 

وجاءت الدعوة لهذه القمة بمناسبة مرور مائة عام علي تأسيس الحزب الشيوعي الحاكم في دولة الصين الشعبية والذي يشغل الرئيس الصيني "شي چينبينج" موقع الأمين العام له.

 

وقدم حزب الشعب الجمهورى التهنئة للرئيس الصيني بهذه المناسبة.

 

وتمحورت أچندة القمة بعد التهنئة بمئوية الحزب الحاكم في الصين حول ثلاثة اهداف رئيسية تمثلت في:- 


- سبل التعاون بين الأحزاب الرئيسية في دول العالم مع بعضها البعض نحو الارتقاء بمستوي حياة الشعوب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والعمل علي تكريس مبدأ التعددية بما لا يخل بالخصائص الحضارية والمجتمعية لكل دولة وشعبها.

 

- الدفع نحو مزيد من الحوكمة الادارية والمالية للدول بغرض تحقيق الشفافية للحكومات والتي تعد اهم عوامل محاربة الفساد والقضاء عليه .

 

- واخيرا التعاون في بناء مستقبل مشترك للبشرية والذي أظهرت جائحة كوڤيد ١٩ الحاجة الماسة لمثل هذا التعاون وتطرق المؤتمر للدعوة بضرورة التشارك في تبادل التكنولوچيا لتصنيع اللقاحات وتوزيعها بشكل عادل لكافة الدول وتجنب تسييس الجائحة لأغراض سياسية.

 

واستمر اللقاء الافتراضي للقمة لمدة ٤ ساعات وانتهي ببيان مشترك تشاورت وتوافقت علي صياغته مسبقا الاحزاب العالمية المشاركة بهذه القمة ومن ضمنها حزب الشعب الجمهورى المصري  .

حزب الشعب الجمهورى مؤتمر القمة للأحزاب العالمية تقنية الڤيديو كونفرانس ر فخامة الرئيس الصيني رئيس وزراء مختلف انحاء العالم دولة الصين الشعبية

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