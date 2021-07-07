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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل الدنمارك أمام إنجلترا في يورو 2020

صدى البلد

كشف كاسبر هيولماند، المدير الفني لمنتخب الدنمارك، تشكيل فريقه لمواجهة إنجلترا، في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية " يورو 2020”

تشكيل الدنمارك أمام إنجلترا في يورو 2020

وضم تشكيل الدنمارك كل من:

في حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن - سيمون كايير - يانيك فيسترجارد

خط الوسط: جينس لارسن - إميل هويبيرج - توماس ديلاني- يواكيم ماهيلي

خط الهجوم: مارتن برايثوايت - ميكيل دامسجارد - كاسبر دولبرج

تشكيل إنجلترا أمام الدنمارك في يورو 2020

وضم تشكيل إنجلترا كل من:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونز - هاري ماجواير - لوك شاو

خط الوسط: كالفن فيليبس - ديكلان رايس - ماسون ماونت

خط الهجوم: بوكايو ساكا - رحيم ستيرلنج - هاري كين

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة، منتخب إيطاليا في دور النهائي، بعد فوزه أمس على إسبانيا بضربات الترجيح.

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