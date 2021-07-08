انتهاء فرش لجان الثانوية العامة استعدادا لبدء الامتحانات.. السبت

تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس الموافق 8 يوليو 2021 ، من أعمال فرش لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 .

يأتي ذلك استعدادا لبدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 الذي من المقرر أن ينطلق رسميا يوم السبت 10 يوليو 2021.

وتم التشديد على رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 ، بضرورة مراعاة المسافات البينية بين مقاعد الطلاب ، للحفاظ على التباعد الاجتماعي اللازم لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقررت وزارة التربية والتعليم ، السماح بتشغيل المراوح الجانبية الموجودة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 مع الحفاظ على التهوية الطبيعية.

وحرصت وزارة التربية والتعليم على التشديد أيضا على جميع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 بالحفاظ على كاميرات المراقبة التي تم تركيبها في لجان امتحانات الثانوية العامة.

وكانت قد تعاقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع جهة سيادية لتنفيذ منظومة تركيب وتشغيل كاميرات مراقبة لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2021 في جميع اللجان.

وفي هذا الإطار أصدرت وزارة التربية والتعليم ، تعليمات رسمية للمدارس المقرر انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 بها (كلجان سير) ، بضرورة فتح المدارس خلال الفترة الحالية لمندوبي الجهة السيادية للعمل بالمدارس على مدار الـ 24 ساعة حتى تتمكن هذه الجهة السيادية من انهاء الاعمال المنوطة بها لمراقبة وتنظيم اعمال امتحانات الثانوية العامة.

وزير التعليم يرد على منتقدي تركيب كاميرات في لجان الثانوية العامة

وتلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، انتقادات عديدة من بعض أولياء الأمور ، الرافضين لفكرة تركيب كاميرات مراقبة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 .

وقال أولياء الأمور لـ وزير التربية والتعليم على جروب ائتلاف معلمي المنيا عبر واتس اب: “مش كنا نركب للطلاب مراوح في لجان امتحانات الثانوية العامة افضل من كاميرات المراقبة ؟”.

ومن جانبه حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على الرد على ذلك حيث قال : كاميرات المراقبة شديدة الأهمية.

وأضاف وزير التربية والتعليم : بالنسبة لـ استخدام المراوح من عدمه ، فهذا قرار وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا ، ونحن ننفذ تعليماتهم في هذا الشأن."

حصل موقع "صدى البلد" على التفاصيل الرقمية الكاملة لأعداد المشاركين في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2021 .

جدير بالذكر أن منظومة امتحانات الثانوية العامة 2021 ، تضم عدد 133 ألفا و 850 عضوا ، ويبلغ عدد استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2021 773 استراحة.