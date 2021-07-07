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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

علاء عابد يوجه التحية للرئيس السيسي .. ويؤكد: نقف خلفك

علاء عابد رئيس لجنة
علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب

وجه  النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،   تحية اجلال وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: إننا هنا علي هذه الارض الطاهرة ارض المحبة والسلام تلك البقعة الغالية من  ارض الوطن ، ارض سيناء الغالية، ومن هنا نقول للرئيس السيسي نحن نقف خلفك ونعلم جيدا انك قادر علي الحفاظ على مصر ، ومقدرات الشعب المصري.

 

كما وجه  النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات،  التحية للواء خالد فودة محافظ البحر الأحمر،  والدكتورة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء،  مؤكدا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الفضل دائما في تمكين المرأة المصرية،  حيث يوجد لدينا ١٦٤ نائبة  وأصبحت المرأة قاضية وسفيرة ووزيرة.

 

 القيادة السياسية للدولة المصرية 

وأكد النائب علاء عابد ،  اننا جميعا نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية للدوله المصرية ، حيث استطاعت بقيادة الرئيس السيسي ان تصل للمركز ٣٩ في مجال النقل والمواصلات.

وأضاف النائب علاء عابد،  في كلمته خلال لقاء وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم واللواء خالد فودة محافظ البحر الأحمر: احنا جايين عشان نحل مشاكل ، لافتا الى ان معظم مشاكل النقل والمواصلات في مصر ، تم حلها بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي ويجب علينا ان نوجه له الشكر للمرة الثانية علي جهوده العظيمة لبناء الدولة المصرية.

 

جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب واللواء خالد فودة محافظ البحر الأحمر ،  ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسه  النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، كلا من : النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات،  النائب محمد  عوض السيد  امين سر لجنة النقل والمواصلات  ونائب جنوب سيناء ،  النائب خالد عبد المولي،  النائب حسام عاشور،  النائب احمد سعد نويصر،  النائب نادر الخبيري،  النائب حازم عويان ، النائب حمدي عبد الوهاب،  النائب مصطفي محمود،  النائب محمد الكيال،  النائب كمال أبو جليل ، النائب ناصر هداية،الدكتور محمد علي مستشار لجنة النقل والمواصلات،  وهشام عبد الرازق امين اللجنة.

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