لمواجهة كايزر تشيفز.. الخطيب رئيسًا لـ بعثة الأهلي في المغرب

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا ظهر اليوم الأربعاء بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة خلال المرحلة القادمة.

وعقب الجلسة قرر المجلس إسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المقرر سفرها إلى المغرب، لمواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا يوم 17 يوليو الجاري، في نهائي دوري الأبطال، إلى محمود الخطيب.

تأهل الأهلي إلى الدور النهائي بعد أن تخطى فريق الترجي التونسي في الدور نصف النهائي بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

