لمواجهة كايزر تشيفز.. الخطيب رئيسًا لـ بعثة الأهلي في المغرب
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا ظهر اليوم الأربعاء بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة خلال المرحلة القادمة.
وعقب الجلسة قرر المجلس إسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المقرر سفرها إلى المغرب، لمواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا يوم 17 يوليو الجاري، في نهائي دوري الأبطال، إلى محمود الخطيب.
تأهل الأهلي إلى الدور النهائي بعد أن تخطى فريق الترجي التونسي في الدور نصف النهائي بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.