بلاغ يتهم الهارب ممدوح حمزة بنشر أخبار كاذبة عن ملف سد النهضة

قدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، بلاغا للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 83048 لسنة 2021 ، اتهم الهارب ممدوح حمزة بنشر أخبار كاذبة عن ملف سد النهضة , والتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها الإرهابية.

ونص محمود فى بلاغه، أنه بتاريخ الثلاثاء الموافق 6/7/2021 قام المقدم ضده البلاغ ممدوح حمزة والهارب الي الخارج لصدور أحكام جنائية ضده والمدرج على قوائم الإرهاب، بنشر تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) تصريحات تعمد فيها إذاعة أخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة المصرية وقام بتوجيه إتهامات زائفة عنها.



واضاف محمود ان المقدم ضده البلاغ من خلال تلك التصريحات قد اتخذ موقفا مساندا للجانب الاثيوبي فيما اتخذه من اجراءات احادية بشأن سد النهضة، بهدف اثارة الرأي العام والفوضى وتكدير الأمن والسلم الاجتماعي للبلاد وزعزعة الاستقرار الداخلي لها.

مضيفا أن الهارب ممدوح حمزة ينفذ الاملاءات التي يتلقاها من التنظيم الإخواني الإرهابي ويتشارك مخططاتهم لمحاولة إسقاط مؤسسات الدولة المصرية وتهديد الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد، وهو الأمر الذي يعد معه المقدم ضده البلاغ قد ارتكب جريمة التشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها الإرهابية وفي هذا التوقيت الفارق التي تمر به البلاد بمرحلة تاريخية وتواجه المؤامرات الداخلية والخارجية لاسقاط مؤسساتها.



وطالب محمود فى ختام بلاغه ، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، وإصدار أمر ضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ ممدوح حمزة لارتكابه الجرائم المنوه عنها بالبلاغ ، وإصدار قرار بإدراج اسم المقدم ضده البلاغ على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الي البلاد، كما طالب وضع اسمه على قوائم المطلوبين لدى الإنتربول الدولي للقبض عليه وتسليمه إلى السلطات المصرية وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

