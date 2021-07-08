شاهد .. إعلان تشويقي لـ هيونداي إلنترا N 2022

أعلنت هيونداي الكورية الجنوبية عن موعد الكشف الخاص بالسيارة إلنترا N عالية الأداء ، ولزيادة الحماس نشرت الشركة على صفحتها الخاصة باليوتيوب فيديو تشويقي قصير ، يوضح الخطوط العريضة للسيارة ، إضافة إلى الصوت العالي الذى يخرج من المحرك اثناء تشغيله.

مقطع الفيديو التشويقي

ويظهر مقطع الفيديو التشويقي الخاص بالسيارة إلنترا N عالية الأداء ، مجموعة من الاختصارات المكونة من حرفين وثلاثة أحرف متناثرة حول السيارة ، كما أن السيارة عالية الأداء ستحتوي على ترس تفاضلي الكتروني محدود الانزلاق ، في حين أن ETM يمكن أن يكون نظامًا إلكترونيًا لإدارة الجر .

وهناك تقارير رسمية من هيونداي تشير الى ان السيارة إلنترا N عالية الأداء ، سيتم تشغيلها بواسطة محرك توربيني سعة 2.0 لتر يعمل بشاحن توربيني - رباعي ينتج 275 حصان. سيتم تقديم ناقل حركة يدوي بثماني سرعات أو ناقل حركة يدوي من ست ما يوحي بأنها ستكون سيارة ممتعة جدًا للقيادة.

وأصدرت هيونداي Hyundaiفى الماضي بعض صور الظل للسيارة إلنترا N عالية الأداء ، ولكن ظهر فيها جناح خلفي ، وطرف عادم كبير ، وإبرازات حمراء ، ووظيفة طلاء زرقاء رياضية ، و بعض العجلات الكبيرة ذات التصميم الجذاب.

وكشفت هيونداي عن صور أخرى في الثاني من يوليو الجاري للسيارة إلنترا N عالية الأداء ، وأكدت الى انه سيكون هناك كشف متعلق باختبارها على حلبة نوربرجرينج ، حيث يمكن رؤية قلم يرسم المسار في إشارة الى ان السيارة أمكن تطويرها .