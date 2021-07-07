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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد نجاح مفاوضات سفينة إيفرجيفن.. رئيس هيئة قناة السويس يكشف التفاصيل الكاملة

سفينة إيفرجيفن الجانحة
سفينة إيفرجيفن الجانحة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم إنهاء أزمة السفينة الجانحة "إيفرجيفن" بشكل جيد ومشرف، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق هيئة القناة كاملة، والحفاظ على الشركاء الدائمين مثل الشركة المالكة لسفينة "إيفرجيفن".

 

وأضاف ربيع في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، قائلاً: "لولا دعم الرئيس السيسي لنا منذ بداية الحادثة، ما كنا توصلنا لنجاح المفاوضات وتوقيع اتفاق التسوية مع الشركة المالكة لسفينة "إيفرجيفن".

 

وتابع رئيس هيئة قناة السويس قائلاً: "حرص الرئيس السيسي على إنهاء الأزمة بشكل ودي، والحفاظ على الحق المصري دون الإضرار بعلاقتنا الملاحية الدولية، والدول الشقيقة".

 

وأوضح أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة والعاملين بها نجحوا في إخراج السفينة من أزمة الجنوح سالمة خلال 6 أيام، على الرغم من صعوبة الأمر، معقباً: "نجحنا بإمكانيات مصرية خالصة وبقدراتنا".

 

وأكمل رئيس هيئة قناة السويس أن الرئيس السيسي كان أكثر الداعمين لأبناء الهيئة، مضيفاً: "تواجدي ليل نهار أيضاً مع العاملين، والاشراف على العمل ومتابعته من أسباب النجاح".

 

وأشار  ربيع إلى أن التحدي الأكبر هو إمكانية التخلص من 422 سفينة عالقة بقناة السويس، خلال 4 أيام فقط، معقباً: "كنا نعمل حوالي 18 ساعة متواصلة في اليوم حتى نتمكن من التخلص من أزمة هذه السفن العالقة التي سببتها السفينة الجانحة".

 

وأكد رئيس هيئة قناة السويس على توقيع اتفاق التسوية بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة للسفينة "إيفرجيفن"، ونجاح المفاوضات، معقباً: "تمكنا من إنهاء المفاوضات مع الشركة المالكة لـ "إيفرجيفن" دون اللجوء للتقاضي".

 

واستطرد: “إدارة الشركة المالكة لسفينة إيفرجيفن تفهمت موقف مصر.. وحافظنا على حقوق مصر أيضاً”.

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