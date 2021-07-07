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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد الدولي يقرر حل مجلس إدارة كرة السرعة

صدى البلد

كشفت مصادر خاصة عن حقيقة حل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السرعة برئاسة الدكتور أحمد لطفي.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة السرعة حل مجلس إدارة الاتحاد المصري وشطب رئيس المستشار عمرو حسين رئيس مجلس الإدارة ومنعه من ممارسة اللعبة على كافة المستويات دوليا وقاريا ومحليا.

وخاطب الاتحاد الدولي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية رسميا بالقرار، وطالب من رئيس اللجنة الأوليمبية تشكيل لجنة مؤقتة لتيسير أمور الاتحاد والتواصل مع الاتحاد الدولي حتى تتمكن المنتخبات الوطنية المصرية للمشاركة في البطولات الدولية واقربها بطولة العالم التي تستضيفها تونس في أغسطس المقبل لحين عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة السرعة قد إجتمع يوم السبت الموافق 13 يونيو ٢٠٢١ بحضور كل من: الدكتور أحمـد محمد حسين لطفــى رئيس الإتحاد الدولي، والعميد إبراهيم فوزى محمد السكرتير  العــام وسكرتير عام الإتحاد الدولي، والسيــد يعقوب دشتـی رئيس اللجنة الأسيوية ، السيــد ماثيو جراندرابـر، رئيس الإتحاد الفرنسي، والسيــد عثمـان يوســـف، رئيس الإتحـاد الألماني الماني، والسيــد منصـف مبلی، رئيس الإتحــاد التونسي، والسيـد فيشـال سينـج، رئيس الإتحـاد الهنـدى، والسيدة هيروكـو توساکی، مستشارة الإتحاد الياباني.

مناقشة موقف الاتحاد 

وذلك لمناقشة موقف الاتحاد المصرى لكرة السرعة ورئيسه وذلك بعد الخطاب الذي أرسله لرئيس الإتحاد الدولي والسكرتير العام للإتحاد الدولي بعدم إعتراف الإتحاد المصرى بهما كرئيس وسكرتير عام للإتحاد الدولى وشطبهما من سجلات الإتحاد المصرى وإعلائهم مقاطعة الإتحاد الدولي بتشكيله الحالي وكذلك مخاطبه الدول الأعضاء بذلك وتحريضهم للدول الأعضاء بعدم الاعتراف بالرئيس والسكرتير العام المصريين. 

وزير الشباب الاتحاد المصري الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللجنة الاوليمبية المنتخبات الوطنية

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