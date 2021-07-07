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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

زيارة برلمانية..اللواء خالد فودة يهدي النائب علاء عابد درع محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

أهدى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ،  النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب درع محافظة جنوب سيناء.

 

ووجه فودة، الشكر للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،  كما وجه الشكر للنائب علاء عابد مؤكدا اننا جميعا نعلم دوره الوطني منذ ان كان رئيس لجنة حقوق الانسان،  وايضا نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف.

 

جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة النقل والمواصلات  برئاسة النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، لمحافظة جنوب سيناء لتفقد مشروعات النقل البحري والبري بالمحافظة

 

وضم الوفد  كلا من :   النائب محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات،  النائب محمد  عوض السيد  امين سر لجنه النقل والمواصلات  ونائب جنوب سيناء ،  النائب خالد عبد المولي،  النائب حسام عاشور،  النائب احمد سعد نويصر،  النائب نادر الخبيري،  النائب حازم عويان ، النائب حمدي عبد الوهاب،  النائب مصطفي محمود،  النائب محمد الكيال،  النائب كمال أبو جليل ، النائب ناصر هداية ،الدكتور محمد علي مستشار لجنه النقل والمواصلات،  وهشام عبد الرازق امين اللجنه .

 

كما أكد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوده، علي الطفرة الواسعة في مختلف القطاعات، ومعدلات التنمية داخل المحافظة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا : "ليس لدينا مشاكل طول ما الرئيس عبد الفتاح السيسي موجود".

 

جاء ذلك في كلمته خلال لقائه مع الوفد البرلماني للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد والذي وصل  محافظة جنوب سيناء اليوم في زيارة برلمانية تمتد لأربعة أيام لتفقد مشروعات الطرق والموانئ.

 

واستعرض فودة، أبرز الانجازات في قطاع النقل والمواصلات بالمحافظة، مشيرًا إلي إن طريق شرم الشيخ  الجديد والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، ليقطع المسافة من القاهرة لمدينة شرم الشيخ في وقت قصير يصل إلى 4 ساعات فقط، بمثابة مفخرة حقيقية. 


وأشار إلي أهمية ميناء شرم الشيخ وتطويره لاسيما وأنه ميناء سياحي من الطراز الأول، مضيفا : "الميناء شغال حاليا لكننا نريد التطوير والانطلاق بشكل أوسع، لان الريس بيعمل لـ 30 سنه قدام”. 

 

 أهمية ميناء أبو الطور


ولفت فودة أيضا إلي أهمية ميناء أبو الطور، والذي سيدخل مرحلة التطوير، لاسيما وأنه بالغ الأهمية للمنطقة ، قائلا: "بورسعيد قائمة علي ميناء".

 

يأتي هذا اللقاء في أول أيام الزيارة البرلمانية للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، بمحافظة جنوب سيناء وذلك لتفقد مشروعات النقل البحري والبري بالمحافظة.

 

محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات مجلس النواب رئيس لجنه حقوق الانسان

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