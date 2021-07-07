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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ قرار دولي .. حل مجلس إدارة اتحاد كرة السرعة

صدى البلد

قرر مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة السرعة برئاسة الدكتور أحمد لطفي، حل مجلس إدارة الاتحاد المصري وشطب رئيسه المستشار عمرو حسين رئيس مجلس الإدارة ومنعه من ممارسة اللعبة على كافة المستويات دوليا وقاريا ومحليا.

وخاطب الاتحاد الدولي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية رسميا بالقرار، وطالب من رئيس اللجنة الأوليمبية تشكيل لجنة مؤقتة لتيسير أمور الاتحاد والتواصل مع الاتحاد الدولي حتى تتمكن المنتخبات الوطنية المصرية للمشاركة في البطولات الدولية واقربها بطولة العالم التي تستضيفها تونس في أغسطس المقبل لحين عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.


اجتمع المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي لكرة السرعة يوم السبت الموافق 13 يونيو ٢٠٢١ بحضور كل من: الدكتور أحمـد محمد حسين لطفــى رئيس الإتحاد الدولي، والعميد إبراهيم فوزى محمد السكرتير  العــام وسكرتير عام الإتحاد الدولي، ويعقوب دشتـی رئيس اللجنة الآسيوية، ، وماثيو جراندرابـر، رئيس الإتحاد الفرنسي، وعثمـان يوســـف، رئيس الإتحـاد الألماني الماني، ومنصـف مبلی، رئيس الإتحــاد التونسي، وفيشـال سينـج، رئيس الإتحـاد الهنـدى، وهيروكـو توساکی، مستشارة الإتحاد الياباني.

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