وليد هلال: الأسهم في البورصة شهدت تبديل مراكز.. وانخفاض السيولة لهذا السبب

قال وليد هلال خبير أسواق المال إن سوق المال استعادت عافيتها المفقودة خلال جلسة أمس نتيجة إعلان اثيوبيا عن بداية المرحلة الثانية لملء سد النهضة، وهو الخبر الذى أثر على نفسيات المتعاملين لما يعلمونه من أهمية كل نقطة بمياه النيل على الزراعة والاقتصاد عموما والذى تعتبر البورصة مرآة له.

مؤشر البورصة الرئيسي

وأضاف وليد هلال خبير أسواق المال : ارتد المؤشر الرئيسي ايجى اكس 30 من مستوى 10150 نقطة وصعد خلال تعاملات اليوم قرابة مستوى 10300 نقطة.. وصعدت أيضا المؤشرات الأخرى ومعظم الأسهم وخصوصا ما يسمى أسهم المضاربات والتى يمثلها مؤشر ايجى اكس 70.

ولفت وليد هلال خبير أسواق المال إلى انخفاض أحجام التداول بما يدل على حالة من الترقب والحذر لدى معظم المتعاملين وخصوصا الأفراد الذين مالت تعاملاتهم اليوم إلى البيع تفاديا لأى مفاجآت قد تحدث بخصوص ملف سد النهضة.. متوقعا انه لن يحدث أي جديد إلا بعد اجتماع مجلس الامن وبتّه فى الامر والمقرر له الخميس .

وأوضح خبير أسواق المال أن الفضل الأكبر فى الصعود كان لسهم البنك التجارى الدولي والذى صعد بقوة واقترب من مستوى الـ 54 جنيها وهو السهم صاحب الوزن الاكبر فى المؤشر والمقارب لنصف الوزن، بينما هبطت بعض الاسهم التى كانت على موعد مع التصحيح بعد رحلة صعود كبيرة وصعدت أسهم أخرى كانت راكدة من فترة فى اشارة إلى حالة التباين والانتقائية التى تسيطر على السوق من فترة وخصوصا بعد قرارات فتح الحدود السعرية التى طالعتنا بها البورصة المصرية أمس.