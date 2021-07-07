شيكابالاعن الانضمام للمنتخب: تركيزي مع الزمالك

كشف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقفه من الانضمام لصفوف المنتخب المصري في ظل تألقه وقال شيكابالا في تصريحات لفضائية الزمالك "تركيزي مع الزمالك حاليا وتحت أمر المنتخب في أي وقت".

وأكد شيكابالا أن هدف الفريق في الوقت الحالي هو حصد بطولتي الدوري المصري والكأس من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء.

وتابع: ” نسير بخطي ثابت في الوقت الحالي وفي الفترة الماضية كنا نعاني من عدم الاستقرار وكل يوم يوجد أمر جديد وهذا يؤثر على تركيزنا بالفعل ".

ووجهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب الشكر لأعضاء رابطة محبي نادي الزمالك بالرياض - المملكة العربية السعودية - بعد الدعم الذي قدمته الرابطة للنادي.

وكانت الرابطة أعلنت تحويل مبلغ 3200 دولار -أي ما يوازي 50 ألف جنيه مصري- لحساب نادي الزمالك، وهو دعم من ٦٥ فردا فقط من أعضائها.

وقالت الرابطة أنه ليس دعما، بل هو تلبية لنداء نادي الزمالك، وأصدرت الرابطة بيانا جاء فيه

"من أجل نادينا - نادي الزمالك العظيم.. حان وقت رد الجميل! رد الجميل للنادي الذي ننتمي له بكل فخر وعزة، مهما مر النادي من صعاب، ومهما كانت العقبات التي حاولت عرقلة مسيرة النادي، فكان للنادي درع وسيف هو جمهور الزمالك الذي نفتخر بأننا جزء منه".

وكانت الرابطة قد قامت بجزء قليل من واجبها، وتحركت للقيام بفكرة بسيطة وهي طبع صور "واستيكرات" لاصقة تحمل صورة النجم الأسطوري "محمود عبد الرازق شيكابالا" وبيعها لمحبي النادي، كما قامت الرابطة ببيع قميص نادي الزمالك الخاص بأحد نجومنا الذي لعب به مباراة الزمالك والهلال في كأس السوبر السعودي الذي حققه فريقنا على حساب نادي الهلال الشقيق وبيع تيشرت موقع من قائدنا الأسطوري شيكابالا.

تكريم لاعبي النادي المتأهلين لأولمبياد طوكيو

فيما قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تكريم لاعبي النادي المتأهلين لأولمبياد طوكيو والمقرر انطلاقها في الفترة ما بين 23 يوليو الحالي و8 أغسطس المقبل.

وقامت إدارة النادي بإبلاغ النشاط الرياضي لترتيب التكريم المناسب للاعبي النادي المشاركين في هذا المحفل العالمي، خاصة في ظل ارتباطهم بالمعسكرات والاستعداد للمشاركة بالأولمبياد.

ويمثل الزمالك في الأولمبياد رباعي كرة القدم: محمد عبد السلام ومحمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح وإمام عاشور.. ولاعبو اليد: يحيى الدرع وأحمد مؤمن صفا وسيف الدرع وأحمد الأحمر ووسام نوار وأكرم يسري وعمر الوكيل بكار وحسن قداح.. بجانب ثنائي تنس الطاولة أحمد علي صالح وفرح عبد العزيز.