خالد عكاشة: مصر تبذل مجهودات دبلوماسية في معركة سد النهضة الشرسة

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر تبذل مجهودات دبلوماسية كثيرة في المعركة الشرسة التي تخوضها في ملف سد النهضة .

وأضاف خالد عكاشة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامجه " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن مصر تدافع عن حقوقها في مياه نهر النيل بالأساليب والوسائل القانونية، وتصر مصر على إيصال هذا المفهوم لكل الأطراف المعنية .

وتابع خالد عكاشة: "مصر أكدت في كل لقاءاتها الدبلوماسية بأنها تخوض معركة ضد أي طرف يمس المصالح المصرية، وهناك رغبة مصرية لـ احترام القوانين الدولية فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة".

وأكمل خالد عكاشة: "مصر استطاعت تحقيق متغيرات إيجابية كبيرة في ملف سد النهضة"، مضيفا:" خلال 6 أشهر من العمل وخطة دبلوماسية وسياسية يشرف عليها القيادة السياسية شهدنا تحركات مصرية في إفريقيا والجامعة العربية وانتقلت إلى المجتمع الدولي في مجلس الأمن".

ولفت خالد عكاشة: "مصر خلقت بيئة سياسية تفاوضية في ملف سد النهضة بعد التوجه إلى مجلس الأمن، ونحن قريبين من تحقيق وضع يرضي المصالح المصرية والمواطن المصري ، ومصر استطاعت إحداث حشد دولي وعربي في ملف مفاوضات سد النهضة ".

سامح شكري في نيويورك

التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، المندوب الدائم لدولة ⁧‫إستونيا‬⁩ لدى الأمم المتحدة لعرض موقف مصر من قضية ⁧‫سد النهضة‬⁩ الإثيوبي.

كما اجتمع وزير الخارجية سامح شكري في جلسة سابقة اليوم، مع المندوب الدائم الهندي لدى الأمم المتحدة لعرض موقف مصر حول سد النهضة قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن غداً الخميس.

وبأتي هذا في ضوء الجهود المكثفة التي يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري لليوم الثالث على التوالي حيث أجرى خلال اليومين الماضيين في نيويورك مجموعة من المقابلات المكثفة في إطار الإعداد والتحضير للجلسة المقبلة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة الإثيوبي المقرر عقدها غدا الخميس ٨ يوليو الجاري.

والتقى سامح شكري المندوبيّن الدائميّن لكل من روسيا والصين، فضلاً عن المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، وكذا مجموعة ترويكا الاتحاد الأفريقي المكوّنة من الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسنغال.

وقال السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكري استعرض خلال هذه اللقاءات أبعاد الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة، حيث أبرز انخراط مصر بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث، مشدداً على ما تمثله قضية سد النهضة من أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري.