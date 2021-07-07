نشرة أخبار العالم| انفجار في دبي.. أسباب مقتل رئيس هاييتي.. ومعركة جوية بين روسيا وأمريكا

شهدت الساحة العالمية والدولية، اليوم الأربعاء، عددا من الموضوعات المهمة على كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

تفاصيل انفجار في إمارة بـ دبي.. فيديو

رجال الملا ينزعون الجلباب.. كيف تخدع طالبان دول العالم طمعا في السلطة؟

تعرف على أبرز بنود المشروع التونسي المقدم لمجلس الأمن بخصوص سد النهضة

فريق التفاوض المصري: إثيوبيا نفذت إجراءات هندسية خطيرة في سد النهضة

تفاصيل لقاء نائب وزير الدفاع السعودي ووزير الخارجية الأمريكي

أمريكا تعلن عن اتفاق مع السعودية بشأن البحر الأحمر

أزمات تسببت في مقتل رئيس هايتي داخل قصره.. صحيفة أمريكية توضح

مقاتلات روسية تعترض طائرة أمريكية فوق البحر الأسود..فيديو

بـ مائة صاروخ نووي.. الـصين تحشد ترسانتها النووية لردع أمريكا