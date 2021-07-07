أسامة الأزهري: من حقنا القلق والخوف على بلدنا .. فيديو

كشف الشيخ أسامة الأزهري، أهمية دعم الدولة في قضية المياه وملف سد النهضة، قائلا:" من الضروري أن تكون هناك حالة من الثبات والاستقرار وعدم الهلع وانتشار الشائعات بين المصريين في أوقات الأزمات والقضايا الكبرى مثل ملف سد النهضة".

وأضاف أسامة الازهري في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامجه " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" احذروا من انخفاض الروح المعنوية ونشر الأفكار السلبية بين الشعب المصري، من حقنا القلق والخوف على بلدنا ولكن هناك فارقا كبيرا بين الحفاظ على الدولة والقلق الذي يؤدي إلى الحيرة".





وتابع أسامة الأزهري :" في وقت الأزمات والشدائد على المصريين أن يكون لديهم يقين في الله بأن الله سوف ينصرنا على من يعادي بلادنا في مياه نهر النيل، ونحن على يقين مطلق أن مصر تتحدث في ملف سد النهضة وهي صاحبة موقف عادل، ونحن نتعرض إلى ظلم من اثيوبيا ونحن في ظهر بلدنا في القرار الذي سوف تأخذه لأن الطرف الأخر يعتدي على حق الـ 100 مليون مصري ".

وأكمل أسامة الأزهري :" كلنا في ظهر الجيش المصري من أجل الحفاظ على حقوق الدولة المصرية "، مضيفا:" في ظل تواجد تهديد وأزمات تواجه مصر على المصريين أن يكثروا من طاعة الله سبحانه وتعالى وعدم الاتجاه نحو المعاصي وعدم التنازع".

سامح شكري في نيويورك

التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، المندوب الدائم لدولة ⁧‫إستونيا‬⁩ لدى الأمم المتحدة لعرض موقف مصر من قضية ⁧‫سد النهضة‬⁩ الإثيوبي.

كما اجتمع وزير الخارجية سامح شكري في جلسة سابقة اليوم، مع المندوب الدائم الهندي لدى الأمم المتحدة لعرض موقف مصر حول سد النهضة قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن غداً الخميس.

وبأتي هذا في ضوء الجهود المكثفة التي يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري لليوم الثالث على التوالي حيث أجرى خلال اليومين الماضيين في نيويورك مجموعة من المقابلات المكثفة في إطار الإعداد والتحضير للجلسة المقبلة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة الإثيوبي المقرر عقدها غدا الخميس ٨ يوليو الجاري.

والتقى سامح شكري المندوبيّن الدائميّن لكل من روسيا والصين، فضلاً عن المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، وكذا مجموعة ترويكا الاتحاد الأفريقي المكوّنة من الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسنغال.

وقال السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكري استعرض خلال هذه اللقاءات أبعاد الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة، حيث أبرز انخراط مصر بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث، مشدداً على ما تمثله قضية سد النهضة من أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري.