أخبار التوك شو.. أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن جلسة مجلس الأمن عن سد النهضة.. شقيق أحمد منسي يرثي أخيه بهذه الكلمات.. هيئة قناة السويس تكشف التفاصيل الكاملة بأزمة سفينة إيفر جيفن.."كابوس ريناد"

تناولت برامج “التوك شو” اليوم، العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي..

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن جلسة مجلس الأمن عن سد النهضة.. غدًا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك جلسة مهمة لـ مجلس الأمن، غدًا بشأن قرارات إثيوبيا الأخيرة، وأكد موسى أنه لن يكون هناك تصويت على مشروع القرار الذي قدم من تونس.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مشروع القرار يأتى فيه توقف إثيوبيا عن الملء الثاني للسد، وأن يكون لإثيوبيا الحق فى توليد الكهرباء دون التسبب فى مشكلات لـ مصر والسودان.

في ذكرى استشهاده الرابعة.. شقيق أحمد منسي يرثي أخيه بهذه الكلمات

قال المهندس محمد صابر منسي شقيق الشهيد العقيد أركان حرب أحمد مسني، إنه لا يمكن نسيان شقيقه الشهيد، مضيفا أنه قدم روحه من أجل الدفاع عن تراب الوطن.



وأضاف المهندس محمد صابر منسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي لـ التليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أنه حاليا يعمل على مشروع باسم الشهيد أحمد المنسي، متابعا أن يتم إنشاء مسجد ضخم للشهيد.

بعد إطلاق منصة الذكاء الاصطناعي.. وزير الاتصالات يوضح كيفية استفادة المواطن منها

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق منصة الذكاء الاصطناعي في مصر، موضحاً أنها منصة تحتوي على استراتيجية وطنية متكاملة بجهود مصرية، والدليل على ذلك هو أن الرئيس السيسي هو الذي يتدبرها.

وأضاف عمرو طلعت في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن هذه المنصة ليست نتاج عمل وزارة الاتصالات بمفردها، وإنما هو عمل مشترك من خلال المجلس القومي للذكاء الاصطناعي.

بعد نجاح مفاوضات سفينة إيفرجيفن.. رئيس هيئة قناة السويس يكشف التفاصيل الكاملة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم إنهاء أزمة السفينة الجانحة "إيفرجيفن" بشكل جيد ومشرف، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق هيئة القناة كاملة، والحفاظ على الشركاء الدائمين مثل الشركة المالكة لسفينة "إيفرجيفن".

وأضاف ربيع في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، قائلاً: "لولا دعم الرئيس السيسي لنا منذ بداية الحادثة، ما كنا توصلنا لنجاح المفاوضات وتوقيع اتفاق التسوية مع الشركة المالكة لسفينة "إيفرجيفن".



"كابوس ريناد".. مأساة ابنة رفض أبيها الاعتراف بها وتبنى أخرى.. فيديو

قالت ريناد التي عانت من جحود أب رافض الاعتراف بابنته، ويرفض عمل تحليل dna، "من وأنا صغيرة مكنتش بشوف والدي وفي كل مرة يشوفنى فيها وأنا عندى 14 سنة ومكانش معترف بيا وكان دائما يقول إننى لست ابنته ومش معترف بيا وهى حاجة وحشة في حقي وهو حتى مدّانيش فرصة أن أعبر عن حبه".

وأضافت ريناد خلال لقاء في برنامج “تفاصيل” عبر فضائية “صدى البلد2” وتأثرت بالبكاء، “أتمنى إنى أقوله إنى بحبك لكنه عيشنى في كابوس طوال حياتى” مشيرة إلى أن والدتها عاشية عشان تحافظ على شكله قدامى وكانت دائما تقول لى إنه “يشتغل برة”.

الأعداد في انخفاض مستمر.. تعرف على موقف كورونا بمصر

كشفت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، آخر تفاصيل الموقف الوبائي في مصر فيما يخص جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن مصر تخطت ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وأضافت الدكتورة نهى عاصم، في مداخلة هاتفية لقناة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن الأعداد في انخفاض مستمر مع قلة عدد الوفيات، لافتا إلى أن إنتاج لقاح كورونا في مصر يمثل خطوة رائدة في المنطقة والقارة الإفريقية.

صندوق تحيا مصر: الرئيس شجع المصريين على الانضمام للصندوق عندما تبرع بنفسه..فيديو

قال محمد مختار المتحدث الرسمي بأسم صندوق تحيا مصر، أن المبادرة من الرئيس لإنشاء الصندوق كانت جادة، مؤكدا أنه هو بنفسه أول من بدء بالتبرع والمشاركة من أجل تشجيع المصريين على الانضمام للكيان الذي يحمل الأمل للمصريين.

وأضاف مختار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل” عبر فضائية “صدى البلد2” ، أنه نعمل على حل المشكلات ووضع حلول جذرية وسريعة وقت الصعاب والازمات.

التموين تكشف حقيقة حصول كل بطاقة على كميات معينة من السلع|فيديو

قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك عملية تنظيمية لـ صرف السلع التموينية.

موضحًا أن أى قرار من وزارة التموين يهدف لتنظيم عملية صرف السلع من مخازن الجملة إلى البقالين التموينيين.

مصلحة الضرائب تكشف أهمية الفاتورة الإلكترونية

قال محمد كشك مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، إن مشروع الفاتورة الإلكترونية مشروع عملاق وسوف نلمس نتائجه على أرض الواقع قريبا.

وأضاف محمد كشك في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :" شهدنا زيادة في عدد المسجلين في منظومة الفاتورة الإلكترونية ".





البترول : نعد لمزايدة عالمية للتنقيب في عدد من المناطق..فيديو

قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن قطاع البترول حقق انجازات عديدة خلال المرحلة الماضية وكذلك العديد من الاكتشافات الهامة.

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أننا بصدد الاعداد لمزايدة عالمية للتنقيب عن البترول في عدد من المناطق.