الأزهري عن قضية سد النهضة: احتشدوا جميعا وكونوا على قلب رجل واحد خلف رئيسكم وجيشكم

أكد الدكتور أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، أهمية أن يكون هناك حالة من الثبات وعدم التخوف أو افتراض الأسوأ في الأزمات وذلك في حديثه عن أزمة سد النهضة، مضيفًا: " في وقت الأزمات احذروا من حدوث انخفاض الروح المعنوية أو الكأبة أو نشر السلبية بين الناس أو الشائعات.

وطالب الأزهري، خلال لقائه في برنامج" مساء dmc " ، مع الإعلامي رامي رضوان على فضائية " dmc " كل مصري بالوقوف على أرض صلبة مضيفا:" خليك قوي، وأن الثبات النفسي هو التجمع في ظهر الوطن وعدم افتراض الأسوأ.

وأضاف أسامة الأزهري : نثق في عدالة قضيتنا في موضوع سد النهضة، وأن هذا الموضوع هو الأمر الشاغل الآن للمصريين جميعا، ونحن على يقين مطلق وعادل في أن أي خيار ستلجأ إليه قيادتنا نحن في ظهرها، احتشدوا جميعا وكونوا على قلب رجل واحد.

وأكد أسامة الأزهري أننا نثق ثقة مطلقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي القوات المسلحة، وفي أن أي إجراء يتخذونه سيكون حكيم وبعيد النظر، مستدلًا بما قاله الرئيس السيسي على الحدود الغربية "سرت والجفرة خط أحمر"، حينما أشار السيد الرئيس أننا الآن نمتلك "الشرعية الدولية".

وأكد الدكتور أسامة الأزهري دعمه الكامل للرئيس السيسي والقوات المسلحة وكافة المؤسسات المصرية على ما يبذلونه من جهود مؤكدًا أننا في ظهر الرئيس وفي ظهر جيشنا العظيم .