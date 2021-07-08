هاري كين يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة إنجلترا والدنمارك في يورو 2020

فاز هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، بجائزة رجل المباراة التي جمعت منتخب بلاده الإنجليزي بنظيره الدنماركي، في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020".

وحصد هاري كين الجائزة بعد قيادته إنجلترا لنهائي كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”، حيث سجل الهدف الثاني في شباك الدنمارك في المباراة التي جمعتهما منذ قليل.

يذكر أن منتخب إنجلترا قد تأهل لنهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” بفوزه على الدنمارك بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب ويمبلي.

ورفع هاري كين رصيده من الأهداف لـ 4 أهداف في بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”