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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يشيد باهتمام الدولة بالتأشيرة الإلكترونية لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر

إبراهيم نظير
إبراهيم نظير

قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، لتفادي تداعيات فيروس كورونا السلبية على القطاع السياحي، والذي تأثر وضعه بشكل كبير، خاصة مع سياسات الإغلاق التي إتخذتها بعض الدول.
وأشاد النائب إبراهيم نظير في تصريحاته لـ"صدى البلد" بتيسير إجراءات إصدار التأشيرات بأنواعها المختلفة للزائرين الأجانب بهدف تشجيع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، مؤكدًا على ضرورة مساندة القطاع وتقديم الدعم اللازم للتعامل مع تداعيات تلك الأزمة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على العمالة.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أنه من المهم التوجه نحو التسويق الإلكتروني وضرورة الاهتمام به لضرورته في السنوات الأخيرة في توجيه دفة الحركة السياحية في العالم‏، منوها إلى أن  شركات السياحة العالمية أصبحت تهتم به لاعتماد نسبة كبيرة من الأفراد عليه في حجوزاتهم بشكل شخصي.

التأشيرة السياحية
تم إضافة 28 جنسية جديدة إلى ال 46 جنسية التي تشملها منظومة الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونياً ليصبح إجمالي عدد الجنسيات التي يمكن لها الحصول على التأشيرة إلكترونيا 74 جنسية حول العالم.

ومن جانبها، أشارت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة إلى أن تحديث هذه المنظومة جاء بالتزامن مع مرور  عام على استئناف مصر لحركة السياحة الوافدة اليها منذ الأول من يوليو ٢٠٢٠، لافتة إلى أن هذا التحديث سوف يسهم في تشجيع العديد من السائحين من الجنسيات المختلفة على زيارة مصر.

وأوضحت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، أن بوابة الحصول على التأشيرة السياحية الكترونياً مدعمة ب 8 لغات، كما أنها تتيح الإجابة على استفسارت السائحين المختلفة، مع إتاحة ميزة الدفع الإلكترونى المؤمن لسداد قيمة التأشيرة السياحية وهي 25 دولار أمريكي للسفرة الواحدة أو 60 دولار للمتعددة السفرات، حيث أنه يتم إصدار التأشيرة فى مدة أقصاها ٧ أيام.

وأضافت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، أنه من المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات أثر إيجابي في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، مشيرة إلى أن السائح يستطيع الحصول على التأشيرة الإلكترونية من خلال الرابط  التالي:
https://www.visa2egypt.gov.eg/

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