شائعات وبلبلة .. وزير التعليم يسرد مشاهد من حرب استنزاف الثانوية العامة

سرد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مشاهد وصفها بأنها مشاهد حرب استنزاف الثانوية العامة .

حيث نفى وزير التربية والتعليم عددا من الشائعات والاخبار المغلوطة التي تشهد تداولا واسعا الان على وسائل التواصل الاجتماعي، في الايام القليلة التي تسبق امتحانات الثانوية العامة ، بهدف البلبلة والتحريض والمعلومات المغلوطة لاستغلال قلق اولياء الامور وابنائهم وتصدير حالة من القلق والتشكك في كل شئ!

وتمثلت الشائعات التي نفاها وزير التربية والتعليم فيما يلي :

شائعة بدء العام الدراسي الجديد يوم ١٩ سبتمبر أو ٩ اكتوبر

قال وزير التربية والتعليم : نحن لم نقل شيئا، بل لم نبحث الموضوع حتى الآن، من الأساس!

شائعة أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة يستغرق اسبوعا

حيث قال وزير التربية والتعليم : نحن لم نتحدث في هذا الموضوع اطلاقا قبل هذه الشائعة!

ازمة “ فادي” طالب طب القاهرة

حيث قال وزير التربية والتعليم ، لقد انبرى البعض يتهم الوزارة تارة والتعليم العالي تارة أخرى، ويصنع فيديوهات لكشف الامور رغم انها حالة نصب تم اكتشافها في اقل من يوم وعاد الحق لأصحابه، وهو ما يثبت قدرة الدولة وسرعة رد الفعل لإحقاق الحق وليس العكس كما يشكك المشككون!

قصة تهكير التابلت

قال وزير التربية والتعليم ، سرعان ما انتشرت صورة "واحدة" توحى بأن البعض اخترق إجراءات تأمين الوزارة، حتى يتوتر الناس ويطالبوا بعدم السماح بالتابلت، وهو هدف الشائعة و"التشيير" الواسع في المقام الاول، بينما اغلقت الوزارة كل هذه الاجهزة واصحابها يعلمون ذلك جيدا!

قصة استراحات المعلمين غير اللائقة

وفي هذا الشأن قال وزير التربية والتعليم : نحن لم نفتح استراحات الثانوية العامة حتى الآن! ، وسوف انشرصورا من بعض الاستراحات في عدة محافظات كى تروا الحقيقة وتستطيعوا زيارتها بأنفسكم.

قضايا ايقاف تطوير التعليم الموسمية والدعائية

وأكد وزير التربية والتعليم أنه مشهد يتكرر منذ عام ٢٠١٨ عن طريق إثارة الناس على السوشيال ميديا ثم رفع قضايا للشهرة، ولكن القضاء المصري الشامخ وقف عصيًا وصلبًا امام هذه المحاولات المستميتة للتشكيك واستغلال الناس.

قضية نشطاء السوشيال ميديا وفيديوهات البلبلة

قال وزير التعليم : تظهر فجأة فيديوهات لنشطاء يولدون في الايام القليلة قبل الامتحانات، ليكيلوا للوزارة وقياداتها الاتهامات ويثيروا قلق الطلاب وذويهم ويصنعوا حالة من العداء ولا يسألهم أحد من أنتم؟

وفي النهاية قال وزير التربية والتعليم : نتوقع المزيد للاسف من هذه المشاهد في الايام القادمة، ومغزى هذا المقال أن ألفت أنظار حضراتكم للجهد المنظم جدا، والاحترافي الذي يدور من حولنا، ولعلنا جميعا نتوخى الحذر "ولا نصدق شيئا قبل التحقق من مصداقية القائل".