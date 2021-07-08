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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس اللجان: مرافقة طالب حقوق الفيوم الكفيف كانت بتغششه من جوجل

الدكتور محمود محمد
الدكتور محمود محمد على قناوى رئيس لجان الامتحانات بالكلية

 

أكد الدكتور محمود محمد على قناوى رئيس  كنترول ولجان امتحانات كلية الحقوق بجامعة الفيوم ، والذى قام بتحرر محضر غش للطالب الكفيف عبد الله ياسر الطالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق بجامعة الفيوم والموظفة التى كانت ترافقه للكتابة فى أمتحان  مادة " أحكام غير المسلمين " ، بأن الكلية وفرت لجنة خاصة للطالب الكفيف عبد الله ياسر بالفرقة الثانية بكلية الحقوق  ، وأيضا معه أحدى موظفات الجامعة لكى تقوم بالكتابه له داخل اللجنة الخاصة ، وأثناء مرورى على اللجان لاحظت أن الموظفة المرافقة للطالب عبد الله تقوم بالغش للطالب عن طريق التليفون المحمول الذى كان برفقتها ، حيث تقوم بوضع السؤال على بحث جوجل  ، وتقوم بكتابة الأجابة التى تظهر لها من محرك بحث جوجل فى كراسة أمتحان الطالب الذى طلب منها ذلك .

 

أضاف قناوى فى المرة الأولى  نبهت على الموظفة المرافقة للطالب  بالألتزام ، ووقف الغش من المحمول للطالب ، وبعد ثلث ساعة وأثناء مرورى على اللجان  ، وجدت الموظفة المرافقة للطالب تقوم بالغش أيضا للطالب من أجابات جوجل على تليفونها الخاص .

 

 فقمنا بتحرير محضر غش لها وللطالب ، والمفروض أن يحرم الطالب من تكملة الأمتحان  ، لكننا أستخدمنا الرأفة معه  ، بعد أستئذان الدكتور أشرف شمس الدين عميد كلية الحقوق بجامعة الفيوم الذى وافق على أستكمال الطالب لباقى مواد أمتحانات السنه الدراسية  ، وهذا شكر يوجه لعميد الكلية الخلوق ، الذى لايتوان فى خدمة الكلية بطالبها وأسرة التدريس  والعاملن بها .

 

وأكد قناوى بأن رئيس القرار الذى سيصدر للطالب والموظفة قرار كلية الحوق وليس قرار رئيس جامعة الفيوم الذى نحمل له كل التقدير والاحترام .

 

وأكد قناوى أن الكلية وفرت للطالب كافة الامكانيات بالنسبة للكتب الصوتية ، ألا أن الطالب أصر على الغش بمعاونة موظفة الجامعة المرافقة على طريق ، بحث مواقع جوجل بالتليفون المحمول الذى كان بحوزتها ، ورغم تحذيرى لها الا أنها تمادت فى الغش للطالب ، ولو كنا سمحنا لها بذلك فى معظم مواد الامتحان لأصبح الطالب عبد الله الول على الكلية ، وهذا لا نقبله نهائيا .

 

 

رئيس جامعة الفيوم يعد الطالب الكفيف المتهم بالغش بحل مشكلته ويعلن عن المخطئ

طالب حقوق الفيوم الكفيف المرافقة للطالب تغش له من جوجل

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