رئيس اللجان: مرافقة طالب حقوق الفيوم الكفيف كانت بتغششه من جوجل

أكد الدكتور محمود محمد على قناوى رئيس كنترول ولجان امتحانات كلية الحقوق بجامعة الفيوم ، والذى قام بتحرر محضر غش للطالب الكفيف عبد الله ياسر الطالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق بجامعة الفيوم والموظفة التى كانت ترافقه للكتابة فى أمتحان مادة " أحكام غير المسلمين " ، بأن الكلية وفرت لجنة خاصة للطالب الكفيف عبد الله ياسر بالفرقة الثانية بكلية الحقوق ، وأيضا معه أحدى موظفات الجامعة لكى تقوم بالكتابه له داخل اللجنة الخاصة ، وأثناء مرورى على اللجان لاحظت أن الموظفة المرافقة للطالب عبد الله تقوم بالغش للطالب عن طريق التليفون المحمول الذى كان برفقتها ، حيث تقوم بوضع السؤال على بحث جوجل ، وتقوم بكتابة الأجابة التى تظهر لها من محرك بحث جوجل فى كراسة أمتحان الطالب الذى طلب منها ذلك .

أضاف قناوى فى المرة الأولى نبهت على الموظفة المرافقة للطالب بالألتزام ، ووقف الغش من المحمول للطالب ، وبعد ثلث ساعة وأثناء مرورى على اللجان ، وجدت الموظفة المرافقة للطالب تقوم بالغش أيضا للطالب من أجابات جوجل على تليفونها الخاص .

فقمنا بتحرير محضر غش لها وللطالب ، والمفروض أن يحرم الطالب من تكملة الأمتحان ، لكننا أستخدمنا الرأفة معه ، بعد أستئذان الدكتور أشرف شمس الدين عميد كلية الحقوق بجامعة الفيوم الذى وافق على أستكمال الطالب لباقى مواد أمتحانات السنه الدراسية ، وهذا شكر يوجه لعميد الكلية الخلوق ، الذى لايتوان فى خدمة الكلية بطالبها وأسرة التدريس والعاملن بها .

وأكد قناوى بأن رئيس القرار الذى سيصدر للطالب والموظفة قرار كلية الحوق وليس قرار رئيس جامعة الفيوم الذى نحمل له كل التقدير والاحترام .

وأكد قناوى أن الكلية وفرت للطالب كافة الامكانيات بالنسبة للكتب الصوتية ، ألا أن الطالب أصر على الغش بمعاونة موظفة الجامعة المرافقة على طريق ، بحث مواقع جوجل بالتليفون المحمول الذى كان بحوزتها ، ورغم تحذيرى لها الا أنها تمادت فى الغش للطالب ، ولو كنا سمحنا لها بذلك فى معظم مواد الامتحان لأصبح الطالب عبد الله الول على الكلية ، وهذا لا نقبله نهائيا .