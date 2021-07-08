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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاري كين: سنرى ما سيحدث بنهائي اليورو.. كلنا ثقة في تحقيق نتيجة مرضية

هاري كين
هاري كين

قال هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي، إن فريق منتخب بلاده لكرة القدم قد تعلموا مما حدث معهم في نصف نهائي كأس العالم 2018، بعد الخسارة من المنتخب الكرواتي وتوديعهم للبطولة.

وأضاف في تصريحات أثناء المؤتمر الصحفي بعد مباراة إنجلترا والدنمارك: "الدنمارك سجلوا هدفا رائعا من ركلة حرة، ولكن بقينا هادئين، ولم نفزع، سنحت لنا العديد من الفرص ولكن شمايكل تصدى لها بجدارة".

وأثنى هاري كين على أداء لاعبي المنتخب الإنجليزي وكم أنه فخور أن يكون قائد لهؤلاء اللاعبين، مشيرا أن الجماهير تستمع بنتائج الفريق الذي ذهب بعيدا في البطولة.

وأشاد قائد منتخب الأسود الثلاث بمنتخب الدنمارك قائلا: "هؤلاء اللاعبين قدموا مباريات وبطولة رائعة للغاية، ويجب أن يكونوا فخورين بما قدموه".

وعن مواجهة المنتخب الإيطالي في المباراة النهائية الأحد المقبل، قال: "إيطاليا قدمت مباريات رائعة طوال البطولة وتملك دفاع جيد وهجوم ممتاز، ولذلك يجب أن يكون الاستعداد لتلك المواجهة على ما يرام".

واختتم حديثه عن مواجهة إيطاليا: "سنلعب بكل ثقة ونرى ما سيحدث".

وفاز هاري كين بجائزة أفضل لاعب في مباراة إنجلترا والدنمارك بعدما أحرز الهدف الثاني وساهم في الهدف الأول، وهذه المرة الثانية الي يفوز فيها بجائزة رجل المباراة، حيث فاز بنفس الجائزة في مباراة أوكرانيا بدور الـ 8.

نتيجة مباراة إنجلترا والدنمارك 

واصل منتخب إنجلترا حلمه بالتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه المثير 2 / 1 على منتخب الدنمارك في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية على ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن.

وبادرت الدنمارك بالتسجيل عن طريق ميكيل دامسجارد في الدقيقة 30، ليصبح هذا هو أول هدف يهز شباك إنجلترا في النسخة الحالية للبطولة، علما بأنه أول هدف أيضا يتم تسجيله من ركلة حرة مباشرة في (يورو 2020).

ولم يهنأ منتخب الدنمارك بتقدمه كثيرا، بعدما سجلت إنجلترا هدف التعادل عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل سيمون كيير، قائد منتخب الدنمارك، هدفا عكسيا في الدقيقة 39.

وفرض منتخب إنجلترا سيطرته على الوقت الإضافي مستغلا تراجع اللياقة البدنية للمنتخب الدنماركي، ليضيف هاري كين الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 104 من متابعته لركلة جزاء مثيرة للجدل نفذها وتابعها بعد أن تصدى لها كاسبر شمايكل حارس مرمى الدنمارك، ليضعها في الشباك

 

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