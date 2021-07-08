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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تألقه في نصف النهائي.. هاري كين في الأكثر تداولا عبر تويتر

صدى البلد

تصدر اسم اللاعب هاري كين مهاجم توتنهام، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك عقب تألقه بمباراة نصف النهائي أمام الدنمارك، لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، معبرين عن تألقه في المباراة واستحقاقه الفوز بالجائزة.

وقد فاز هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، بجائزة رجل المباراة التي جمعت منتخب بلاده الإنجليزي بنظيره الدنماركي، في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020".

وحصد هاري كين الجائزة بعد قيادته إنجلترا لنهائي كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”، حيث سجل الهدف الثاني في شباك الدنمارك في المباراة التي جمعتهما منذ قليل.

يذكر أن منتخب إنجلترا قد تأهل لنهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” بفوزه على الدنمارك بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب ويمبلي.

ورفع هاري كين رصيده من الأهداف لـ 4 أهداف في بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”

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