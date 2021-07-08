كشف غموض مقتل صاحب معرض سيارات بمحافظة الدقهلية
تمكن امن الدقهلية، من إلقاء القبض على شقيقين، من قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا، بمحافظة الدقهلية بعد إتهامهما بقتل صاحب معرض سيارات السبت الماضى بعد عودتهما من إيطاليا بسبب الخلاف على الحد الفاصل بين أرضهما الزراعية، واستخدموا أسلحة بيضاء وطعنوه بها وفروا هاربين، حيث تمكنت قوة من ضبطهما واعترفا بارتكاب الواقعة.
وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود من إدارة شرطة النجدة بوجود مشاجرة أسفل كوبرى "الجامعة طلخا - نبروه العلوی" دائرة المركز ووجود جثة.
وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ والفخص تبين بأن طرفي المشاجرة كلا من "محمد السيد عبدالمنعم حامد، 41 عاما صاحب معرض الفلاح لتجارة السيارات "جثة هامدة"، على أثر اصابته بعدة طعنات وجروح متفرقة، والطرف الثاني شقيقين هما "محمد ح م ، وشهرته محمد السمان 35 عما عامل، وشقيقه "حمدي ، وشهرته حمدى السمان، 37 عاما عامل وجميعهم يقيمون قرية "ميت الكرماء" دائرة المركز.
وباستكمال الفحص تبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الطرف الثاني على الطرف الأول بالضرب بالأيدي والة حادة " سكين " بحوزة كلا منهما وإحداث اصابته التي أودت بحياته في الحال لوجود خلافات بينهما على الحد الفاصل بین أرضهما الزراعية الكائنة بيندر طلخا أسفل كوبري جامعة المنصورة، وقضايا منظورة أمام المحاكم في هذا الشأن.
وبسؤال عم المتوفى المدعو "رفعت عبدالمنعم حامد "، 64 سنة بالمعاش، ومقيم بذات القرية، أيد ذات المضمون واتهم الطرف الثاني بالتسبب في وفاة نجل شقيقه . وأكد شهود العيان أن المتهمين عائدين من دولة إيطاليا واعتيدا بالضرب بأسلحة بيضاء على المجني عليه لخلافات علي الحد الفاصل في الأرض الزراعية، وفر بعدها هاربين. وتم ضبطهما وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.