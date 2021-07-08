كشف غموض مقتل صاحب معرض سيارات بمحافظة الدقهلية

‏تمكن امن الدقهلية، من إلقاء القبض على شقيقين، من قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا، بمحافظة الدقهلية بعد إتهامهما بقتل صاحب معرض سيارات السبت الماضى بعد عودتهما من إيطاليا بسبب الخلاف على الحد الفاصل بين أرضهما الزراعية، واستخدموا أسلحة بيضاء وطعنوه بها وفروا هاربين، حيث تمكنت قوة من ضبطهما واعترفا بارتكاب الواقعة.



وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود من إدارة شرطة النجدة بوجود مشاجرة أسفل كوبرى "الجامعة طلخا - نبروه العلوی" دائرة المركز ووجود جثة.



وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ والفخص تبين بأن طرفي المشاجرة كلا من "محمد السيد عبدالمنعم حامد، 41 عاما صاحب معرض الفلاح لتجارة السيارات "جثة هامدة"، على أثر اصابته بعدة طعنات وجروح متفرقة، والطرف الثاني شقيقين هما "محمد ح م ، وشهرته محمد السمان 35 عما عامل، وشقيقه "حمدي ، وشهرته حمدى السمان، 37 عاما عامل وجميعهم يقيمون قرية "ميت الكرماء" دائرة المركز.



وباستكمال الفحص تبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الطرف الثاني على الطرف الأول بالضرب بالأيدي والة حادة " سكين " بحوزة كلا منهما وإحداث اصابته التي أودت بحياته في الحال لوجود خلافات بينهما على الحد الفاصل بین أرضهما الزراعية الكائنة بيندر طلخا أسفل كوبري جامعة المنصورة، وقضايا منظورة أمام المحاكم في هذا الشأن.



وبسؤال عم المتوفى المدعو "رفعت عبدالمنعم حامد "، 64 سنة بالمعاش، ومقيم بذات القرية، أيد ذات المضمون واتهم الطرف الثاني بالتسبب في وفاة نجل شقيقه . وأكد شهود العيان أن المتهمين عائدين من دولة إيطاليا واعتيدا بالضرب بأسلحة بيضاء على المجني عليه لخلافات علي الحد الفاصل في الأرض الزراعية، وفر بعدها هاربين. وتم ضبطهما وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.