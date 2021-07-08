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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شمايكل: كنت سأتقبل الأمر لو سجل الإنجليز هدفا عاديا

شمايكل منفعلا: ضربة جزاء إنجلترا أمام الدنمارك فضيحة تحكيمية

بيتر شمايكل
بيتر شمايكل

قال بيتر شمايكل، أسطورة وحارس مرمى منتخب الدنمارك الأول لكرة القدم السابق، إن الحكم ارتكب خطأ فادحًا في مباراة إنجلترا والدنمارك بنصف نهائي يورو 2020، باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة للإنجليز.

شمايكل تحدث خلال الأستوديو التحليلي للمباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" قائلا: "من الناحية البدنية إنجلترا كانت أفضل وكذلك التبديلات التي أجروها أفضل من الدنمارك، لا أدري أن كان بولسن أحدث أي تغيير".

وأضاف: "المنتخب الإنجليزي كان بإمكانه تسجيل أهداف أكثر في الوقت الإضافي، أعتقد أن الحكم ارتكب خطأ فادحًا حين احتسب ركلة جزاء لإنجلترا، ضربة الجزاء أثارت الكثير من الجدل، هي ليست ضربة جزاء حسب رأيي".

وأردف شمايكل: "كنت سأتقبل الأمر لو سجلوا هدفا عاديا وليس من ركلة جزاء، الحكم ارتكب خطأ فادحًا، نحن فخورون بما قدمه منتخب الدنمارك فعلوا ما عليهم وخرجوا بشرف من المنافسة".

وأتم: "إنجلترا تواجه إيطاليا في النهائي، إنها المرة الأولى لهم للتأهل لنهائي اليورو، في نهاية المطاف أبلوا بلاء حسنًا".

نتيجة مباراة إنجلترا والدنمارك 

تأهل المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي بطولة أمم أوروبا، بعدما تغلب على الدنمارك في نصف نهائي يورو 2020 بهدفين مقابل هدف.

إنجلترا استفادت من اللعب على استاد ويمبلي في لندن بحضور جماهيري كبير، لتتأهل إلى المباراة النهائية على نفس الملعب أمام منتخب إيطاليا يوم الأحد المقبل.

بدأ منتخب إنجلترا المباراة بضغط هجومي وسط تراجع دفاعي للدنمارك في محاولة لتهدئة أصحاب الأرض وصخب جماهيرهم في ملعب ويمبلي.

وجاءت الدقيقة 30 لتكتب احتفالات الدنمارك بهدف رائع للاعب دامسجارد بعدما سدد كرة رائعة مرت فوق الحائط البشري لتعانق الشباك.

وحاول رحيم سترلينج محاكاة هدف الدنمارك في الدقيقة 35 من ركلة ثابتة مماثلة لكن كرة اللاعب الإنجليزي ارتطمت بالحائط البشري وضلت الطريق.

وتعادلت إنجلترا في الدقيقة 39 بهدف ذاتي عن طريق سيمون كايير الذي حول عرضية أرضية أمام مرماه عن طريق الخطأ إلى شباك فريقه.

وبعد شوط ثاني سلبي، تقدمت إنجلترا للمرة الأولى في الشوط الإضافي الأول بالدقيقة 104 بعد ركلة جزاء لصالح رحيم سترلينج حولها هاري كين إلى الشباك.

وكادت الدنمارك أن تسجل التعادل في اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني بقذيفة من برايثوايت من خارج منطقة الجزاء حولها بيكفورد إلى ركنية.

بيتر شمايكل الدنمارك انجلترا نهائي يورو 2020 ركلة جزاء

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