الإيسيسكو تستضيف معرضا لمخطوطات تاريخية نادرة من كنوز مكتبة القرويين

تستضيف منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بمقرها في الرباط، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ومكتبة جامعة القرويين، معرضا هو الأول من نوعه لمخطوطات تاريخية نادرة في مختلف فروع المعرفة، يضم مجموعة من أبرز الكنوز التي تزخر وتتفرد بها مكتبة "خزانة القرويين"، بمدينة فاس بالمملكة المغربية.



وقالت المنظمة في بيان أمس الأربعاء، إن المخطوطات المعروضة تشمل أكثر من 20 مخطوطا نادرًا، من بينها مصحف القرآن الكريم بالخط الكوفي من دون نقط وشكل، يعود إلى القرن الثالث الهجري، وإنجيل لوقا باللغة العربية، والذي يعود إلى القرن الخامس الهجري.



وأشارت المنظمة إلى أن المعرض افتتح أبوابه للزيارة بالتزامن مع الندوة العلمية، التي تعقدها منظمة الإيسيسكو بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء في المملكة المغربية، لإطلاق الجزء الأول من موسوعة تفكيك خطاب التطرف، الذي تم إنجازه في إطار اتفاقية الشراكة بين الإيسيسكو والرابطة، من أجل التمنيع الفكري للشباب المسلم من مختلف خطابات التطرف والكراهية، في دول العالم الإسلامي وخارجه.



وعلى هامش المعرض سيقدم فريق متخصص في ترميم المخطوطات، من مختبر ترميم المخطوطات بخزانة القرويين، شرحا عمليا للزائرين حول أحدث الطرق لترميم المخطوطات باستخدام التكنولوجيا المتطورة.

الجدير بالذكر أن خزانة القرويين بفاس، هي إحدى أقدم المكتبات التراثية المغربية، إذ تأسست عام 750هـ، وشهدت منذ إنشائها عدة عمليات ترميم وإصلاح، وحافظت على دورها البارز في ميادين العلم والمعرفـة، لفائدة الباحثين والطلبة، وقد تم إغناء رصيدها الوثائقي من هبات أوقاف السلاطين والأمراء، والعلماء الذين زودوها بكتب نادرة ونفيسة.