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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المندوه: جمهور الزمالك حمال أسية .. وبسأل ساسي إنت عايز إيه؟

ساسي
ساسي

وجه حسام المندوه، عضو اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، الشكر إلى جمهور القلعة البيضاء، على اللافتة الطبية وترحيبهم بمبادرة المساهمة بالتبرع للنادي.

وأضاف المندوه، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن جمهور الزمالك «حمال أسية»، ورحب بفكرة فتح حساب بنكي للتبرع للنادي، مشيرًا إلى أن جمهور الزمالك يعتبر مشارك في إدارة النادي، بينما أعلى رقم وصل للنادي من شخص واحد كان قيمته 5 مليون جنيه.

واستكمل تصريحاته، أن نجوم نادي الزمالك، لا بد وأن يشاركوا في الحملات التسويقية الإعلانية، مضيفًا «عدم مشاركتهم أحيانًا تكون مقصودة من بعض رجال الأعمال، ولكن حاليًا بدأنا عمل حملات إعلانية مع بعض الشركات لعدد من النجوم الذين جددوا عقودهم».

موقف ساسي 

وواصل المندوه تصريحاته، موجهًا حديثه لفرجاني ساسي «أود أن أعرف ما يحتاجه اللاعب لذلك أسأله ماذا تريد من النادي التجديد أو الرحيل.. أسمع كلام رائع عن مشاعره تجاه نادي الزمالك، والجمهور يحبه خاصة وأنه إضافة للنادي لكن الزمالك في النهاية لا يقف على أحد».

واختتم تصريحاته، بأنه يشعر أن ساسي لن يستمر داخل نادي الزمالك، إلا أنه في النهاية ينتظر قرار اللاعب النهائي، وإذا أراد التجديد عليه عقد جلسة مع إدارة النادي لفتح صفحة جديدة.

حسام المندوه نادي الزمالك هاني حتحوت فرجاني ساسي نجوم نادي الزمالك

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المندوه: جمهور الزمالك حمال أسية .. وبسأل ساسي إنت عايز إيه؟

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