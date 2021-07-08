شيكابالا : سنحارب على الدوري والكأس .. وجنش عاد لمستواه

قال محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن الفريق يسعى لحصد بطولتي الدوري والكأس.

وأضاف شيكابالا عبر قناة الزمالك "ينقصنا الاستقرار، كل يوم نصحو على خبر وشائعة جديدة، ونريد فقط التركيز، نريد الهدوء مثلما يحدث مع الأخرين".

وأضاف "ما يحدث معنا يجعلنا لا ننافس على أي شيء، لكننا نغلق على أنفسنا، ننافس على بطولتين ونسعى للفوز بهما ، اتفقنا فيما بيننا سنحارب حتى آخر مباراة أي لقاء نخوضه وسيكون بمثابة كأس هدفنا الفوز بها".

وعن الانضمام لمنتخب مصر: "أهم شيء بالنسبة لي التركيز مع الزمالك وعندما يحتاجني المنتخب سأكون متواجدا".

شيكابالا يتحدث عن جنش

وتطرق للحديث عن محمود عبد الرحيم "جنش": "جنش شخص يحب وضع الأهداف لتحقيقها، الطبيب أثناء إصابته أخبره بعودته بعد 6 أشهر لكنه عاد قبل انتهاء المدة".

وأردف "جنش يحب الزمالك جدا والمشاركة وهو ما يعطيه الدافع للتواجد، وعاد لمستواه في المباريات الأخيرة أثناء المشاركة بعد فترة تعرض فيها للإصابة وشهدت تراجع مستواه".

وأضاف "لدينا لاعبين كبار وليس شرطا أن يرتدي الشارة، كل لاعب لديه شخصية تعتمد عليه حتى".

وأتم "البعض يقول إن هناك مشاكل بين الحراس الثلاثة، كل حارس محتاج الفرصة عندما تأتيه يتمسك بها، ولا توجد مشاكل بينهم".