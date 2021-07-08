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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالبطيخ.. عبير صبري في أحدث ظهور على إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة عبير صبري، صورة جديدة لها، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بإطلالة صيفية.

 

وظهرت بلوك صيفي، بفستان اسود عاري الكتفين، وتسريحة شعرها المسترسل للخلف، ولمسات إكسسوارات لتدعم طلتها من الناحية الجمالية، وكانت تتناول البطيخ، وعلقت على الصورة قائلة: “ما شاء الله”.

 

وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز تعليقاتهم كالاتي: منورة - بنحبك اوي - جمالك يجنن.

 

وشاركت الفنانة عبير صبري في سباق دراما رمضان 2021، بمسلسل « موسى » لـ محمد رمضان، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.


مسلسل « موسى » بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.


وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

 

ويعمل الفنان محمد رمضان " موسى" حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف .


وتشارك عبير صبري حاليا في تصوير مسلسل "عودة الأب الضال" من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال، وهو بطولة بيومي فؤاد، عبير صبري، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هاني، هاجر عفيفي، نور قدري، ومجموعة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين، محمد عبد الرحمن.

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