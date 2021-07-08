جنش : أعاني من الشائعات أثناء مشاركتي وباتشيكو أشاد بي قبل الرحيل

تحدث محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن معاناته مع كثرة الشائعات التى تتطاله فى الفترة الأخيرة.

وقال جنش خلا استضافته على قناة الزمالك : "لا أحب الحديث كثيرا وليس كل ما أريد عمله أقوله، حاليا أرى أن الكلام كثير والفعل قليل والمفترض العكس".

وتابع "الفترة الماضية كنت حزينا لأن كل ما قيل عني خاطئ، حتى وأنا مصاب دخلت في قصة ليست خاصة بي، أسمع الكثير من الكلام عندما ألعب ومن المفترض أن الكلام يكثر عندما أجلس كبديل".

حديث جنش مع باتشيكو ومساعدة جبل وعواد

وأكمل "لم اتحدث مطلقا مع جايمي باتشيكو وباتريس كارتيرون، وباتشيكو تحدث عني بشكل جيد أمام اللاعبين قبل رحيله وأنني اللاعب الوحيد الذي لم أسأله عن سبب عدم مشاركتي".

وواصل "لم أسأل باتشيكو عن سبب استبعادي أثناء إصابتي خلال 4 مباريات، كنت أتدرب وعندما وجدني ملتزما، وقبل أن يشركني أخبرني في جلسة أنه سعيد بي ولم يتخيل ما فعلته".

وأردف "مررت بمواقف كثيرة والأهم عندي أن أكون سليما وهذا فضل من الله وأكون سعيد، ما قيل عني أشعرني بالحزن خاصة أنني عدت للمشاركة ولم أعرف السبب".

وأتم "أنا أكثر شخص أحاول مساعدة محمد أبو جبل ومحمد عواد حتى ولو لم يعلموا، ولا أحب الحديث في ذلك كثيرا، ولا أريد خسارة ما وصلت له بسبب مباراة أو 2، أحاول مساعدة الفريق حتى ولو لم أكن موجودا".

جنش (34 عاما) خاض الموسم الجاري 12 مباراة، استقبل 11 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات.